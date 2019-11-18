В производство орловской кабельной линии вложили более 100 млн рублей

Накануне на 106-м заседании экспертного совета Фонда развития промышленности одобрили проект реконструкции участка по производству кабелей среднего напряжения. Инициативу выдвинул орловский кабельный завод «Эксперт-Кабель». Совокупный объем инвестиций в проект составляет более 100 млн рублей.

Кабели с пропитанной бумажной изоляцией среднего напряжения уже устаревают для использования в производстве. Теперь в Орле планируется внедрять кабели нового поколения с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной и алюминиевой токопроводящей жилой. Они будут передавать и распределять электроэнергию на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.

Для выпуска на заводе построят новую линию, которую планируют запустить весной 2020 года – сообщили в пресс-службе кабельного завода.

oreltimes.ru