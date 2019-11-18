Заводом ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ проведена сертификация КПП

Сертификация проводов монтажных, марок НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия №ЕАЭС RU-C-RU.АЯ46.В.09095/19 сроком действия с 01.11.2019 по 31.11.2024 на провода монтажные, с жилами из медных луженых или медных проволок, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, в том числе экранированные, с числом жил от 1 до 3, номинальным сечением от 0,08 до 2,5 мм2, на номинальное переменное напряжение 600 и 1000 В, частотой до 10000 Гц, марок НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ, изготовленные по ГОСТ 17515-72. Серийный выпуск.

Сертификация кабелей малогабаритных, марок КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ...

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AЯ46.B.09221/19 сроком действия с 06.11.2019 по 05.11.2024 на кабели малогабаритные, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, в том числе экранированные, марок: КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ, с числом жил или пар жил от 1 до 52, сечением жил от 0,35 до 2,5 кв. мм, на номинальное переменное напряжение 500 и 1000 В, частотой не более 200 кГц. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.169-80 «Кабели малогабаритные с пластмассовой изоляцией и оболочкой».Серийный выпуск.

Сертификация кабелей для водопогружных электродвигателей КВВ, КВВ-П, КВПВ

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AЯ46.B.09217/19 сроком действия с 06.11.2019 по 05.11.2024 на кабели для водопоrружных электродвигателей, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, в том числе плоские с разделительным основанием, марок: КВВ, КВВ-П; с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марки КВПВ, с числом жил от З до 5, номинальным сечением от 0,75 до 35,0 кв.мм, на напряжение до 450/750 В, частотой до 400 Гц. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К1З-035-2004 «Кабели для водопоrружных электродвигателей». Серийный выпуск.

Сертификация кабелей управления, марок КУГВВ, КУГВЭВ, КУГВВЭ

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия №ЕАЭС RU-C-RU.АЯ46.В.09259/19 сроком действия с 07.11.2019 по 06.11.2024 на кабели управления и контроля гибкие, с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, в том числе экранированные и в климатическом исполнении УХЛ и Т, марок: КУГВВ, КУГВЭВ, КУГВВЭ, с числом жил от 7 до 61, номинальным сечением 0,35; 0,50 кв. мм, на напряжение до 380 В переменного тока, частоты 50 Гц или 500 В постоянного тока. Серийный выпуск. ТУ 16-505.856-75.