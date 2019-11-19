Энергетики филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" завершили реконструкцию подстанции "Кадниковская" в Сысертском городском округе

Вчера энергетики филиала «Свердловэнерго» продемонстрировали оснащенность модернизированного энергообъекта Главе Сысертского городского округа Дмитрию Нисковских и генеральному директору «МРСК Урала» (бренд «Россети Урал») Сергею Дрегвалю.

Общий объем инвестиций компании, направленный на реконструкцию энергообъекта, составил порядка 400 млн рублей. Модернизация подстанции 110/10 кВ «Кадниковская» шла два года и включала в себя поэтапное обновление оборудования. Специалисты компании произвели замену трансформаторов, коммутационного оборудования и установили современные цифровые элементы управления центром питания. Подстанция может функционировать без обслуживающего персонала. На «Кадниковской» смонтированы два силовых трансформатора мощностью по 25 МВА, что позволило создать резерв мощности под потребности развивающегося Сысертского городского округа.

Стоит подчеркнуть, что подстанция 110/10 кВ «Кадниковская» обеспечивает электроэнергией пригороды г.Сысерти, который популярен среди жителей Екатеринбурга для приобретения загородной недвижимости. Учитывая тот факт, что сетевой комплекс этой территории строился и проектировался в 60-70е годы, расчетный уровень нагрузки на сети закладывался исключительно под существующие сельские домостроения. Сегодня энергетики решают вопросы увеличения пропускной способности сети для обеспечения развития округа и развития индивидуального жилищного строительства. В результате выполненных работ по реконструкции на центре питания «Кадниковская» будет повышена надежность электроснабжения такие населенных пунктов как Кадниково, Черданцево, Токарево, КП «Журавли», Кашино, КП «Заповедник», Ольховка, Шайдурово, Октябрьский, Первомайский.

Кроме этого, в Сысертском городском округе в этом году прошли масштабные ремонтные работы и в распределительных сетях. В зону внимания энергетиков попали населенные пункты, расположенные в непосредственной близости к административному центру, где электросетевая инфраструктура распределительных сетей требует модернизации. Ремонтные работы были выполнены на ключевых линиях электроснабжения в поселках – Асбест, Бобровский, Большой Исток, Верхняя Сысерть, Двуреченск, Октябрьский, Первомайский, Бобровский, Лечебный, на территории сел – Бородулино, Кадниково, Кашино, Черданцево, Абрамово, Аверино, Фомино, Щелкун, Никольское, Новоипатово, Патруши, в деревнях – Большое Седельниково, Малое Седельниково, Токарево, Космакова. Энергетики привели в порядок проблемные участки почти сотни линий электропередачи распределительной сети.

Благодаря комплексному подходу по повышению надежности электросетевого комплекса Сысертского округа аварийность в распределительной сети снизилась на 34%. Для реализации всех производственных планов энергетикам филиала «Свердловэнерго», конечно, потребовался серьезный объем плановых ограничений электроснабжения, но проведенные работы позволяют решать давно назревшие вопросов увеличения пропускной способности электросетевой инфраструктуры городского округа.

«В Сысертском городском округе помимо индивидуального жилищного строительства идет активное развитие высокотехнологичных сфер производства, промышленной логистики и сельского хозяйства. Все это требует повышенного внимания к электросетевой инфраструктуре, ее модернизации, вводу новых мощностей. Совместно с энергетиками мы успешно решаем эти задачи. Одновременно с реконструкцией этого центра питания в нашем округе идут работы еще на двух подстанциях, большой объем ремонтов выполнен в распределительных сетях. Впереди амбициозные планы по созданию «Цифрового района электрических сетей» на нашей территории. Мы готовы стать пилотной площадкой. Новые цифровые технологии позволят повысить надежность электроснабжения жителей округа и сократить время ликвидации технологических нарушений», - подчеркнул Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Сейчас на территории Сысертского городского округа в эксплуатации филиала «Свердловэнерго» находится более полутора тысяч линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ, порядка 600 единиц трансформаторных подстанций 6-10 кВ. В перспективные планы энергетиков на этой территории входит выполнить работы по сокращению протяженности участков распределительных сетей, минимизировать количество запитанных от линий трансформаторных пунктов, увеличить количество пунктов секционирования, установить устройства релейной защиты для локализации места повреждения сети. В филиале «Свердловэнерго» создана «Дорожная карта по повышению надежности электроснабжения Сысертского городского округа», а также разработаны планы по внедрению цифровых технологий в сетевую инфраструктуру округа.