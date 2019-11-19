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Инновационные жидкие покрытия для проводов и кабелей с экструдированной оболочкой

Инновационные жидкие покрытия для проводов и кабелей с экструдированной оболочкой

19 ноября 2019, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: McLube
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Компания McLube (США) предлагает линейку препятствующих слипанию покрытий из водоразбавляемых материалов для нанесения на сердечник кабельного изделия. Эти покрытия облегчают конечному потребителю процесс зачистки эластомерных и полимерных оболочек. Выпускаемые компанией McLube эмульсии чище, безопаснее и представляют собой эффективную альтернативу порошковым материалам, таким как слюда, тальк и стеарат цинка. Основные преимущества, обеспечиваемые использованием предлагаемых покрытий: низкая стоимость, упрощается зачистка, улучшенный внешний вид изделия, более чистые и безопасные условия обращения с кабельным изделием.

Разработанные компанией McLube препятствующие слипанию покрытия представляют собой чистые, бесцветные, не пенящиеся дисперсии, рецептура которых разработана с целью придания определённых характеристик для равномерного скольжения, облегчающего зачистку оболочки коечным потребителем. Предлагаемые компанией препятствующие слипанию средства легко разбавляются на месте потребления или поставляются готовыми к употреблению.

Многие производители кабельных изделий с экструдированной оболочкой применяют порошковые покрытия из слюды, талька и стеарата цинка для предотвращения слипания изолированных жил при удалении оболочки конечным потребителем. Но порошки, хотя они и представляют собой недорогие средства, могут привести к бесконечным проблемам на рабочем месте, которые можно устранить путём использования жидких средств компании McLube. Из-за распыления порошков увеличивается загрязнение оборудования, и повышаются расходы на техническое обслуживание и ремонт. Переход на жидкие средства устраняет также опасности для здоровья операторов, связанные с вдыханием порошковых покрытий. Компания McLube предлагает для предотвращения слипания не содержащие летучих органических веществ эмульсии на водной основе, которые совершенно не токсичны и удобнее в работе, чем традиционные порошковые материалы. Даже диспергированные в воде порошковые покрытия приводят к ухудшению внешнего вида проводов и кабелей. Порошки, в конце концов, скапливаются на поверхности проводов и кабелей и ухудшают качество цвета готового продукта. Порошковые покрытия также не обладают преимуществами запатентованных компанией McLube поверхностно-активных добавок, входящих в состав эмульсий. Эти добавки обеспечивают равномерное покрытие (смачивание) сердечника кабеля для предотвращения слипания изолированных жил при зачистке оболочки.

Несмотря на, несомненно, достаточно дешёвые порошковые средства, их использование неизбежно приведёт к увеличению расходов, связанных с организацией производства и рабочего места, техобслуживанием оборудования и временем, потраченным на очистку после распыления порошков. Предлагаемые компанией McLube препятствующие слипанию покрытия для кабельных изделий помогут сократить эксплуатационные расходы, а также улучшить внешний вид готовых изделий и обеспечить безопасную рабочую среду для операторов. Компания поставляет целевые продукты в соответствии с требованиями конкретных заказчиков, производящих различные типы кабельных изделий: коаксиальные, предназначенные для непосредственной прокладки в грунте, гибкие, с металлической и неметаллической защитной оболочкой, многожильные , парной скрутки, твинаксиальные, на основе витых пар, ленточные, экранированные и др.

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