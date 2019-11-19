Итоги работы Смоленскэнерго по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности превысили ожидаемые результаты

В филиале "Россети Центр Смоленскэнерго" подведены итоги работы 9 месяцев 2019 года по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности. Суммарный эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий за этот период составил 2185 тыс. кВт*ч, что превысило ожидаемые результаты на 47%. Энергетики провели технические и организационные мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии при передаче и оптимизацию расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и хозяйственные нужды зданий и сооружений филиала.

Среди технических мероприятий, которые помогли сэкономить 561,28 тыс. кВт*ч, следует отметить замену перегруженных и недогруженных трансформаторов, замену проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, замену ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП), замену трансформаторов на энергосберегающие со сниженными потерями холостого хода по программе технического перевооружения и реконструкции.

Эффективными организационным мероприятиями, проведенными за три квартала года стали: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами и трансформаторов с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ и перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений. Эффект от данных мероприятий составил 1621 тыс. кВтч.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности также включает в себя мероприятия по оптимизации расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и хозяйственные нужды зданий и сооружений филиала. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций за отчетный период был снижен по отношению к тому же периоду 2018 году на 1,29 млн кВтч, благодаря оптимизации температурного режима в общеподстанционных пунктах управления и закрытых распределительных устройствах. Расход топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на административно-хозяйственные нужды филиала в рассматриваемом периоде также был снижен на 572 т.у.т. (тонны условного топлива). За 9 месяцев 2019 года были проведены мероприятия, направленные на экономию ТЭР и воды на хозяйственные нужды (замена ламп в светильниках на светодиодные в количестве 1060 шт, контроль за продолжительностью отопительного периода баз РЭС, ежемесячный контроль лимитов расхода ТЭР и воды).

Положительные результаты дал и ход работы по выявлению фактов неучтенного энергопотребления. Специалистами Смоленскэнерго было выявлено 257 фактов безучетного потребления электроэнергии на 5,4 млн кВт*ч, что позволило увеличить объем выручки филиала от услуг по передаче электроэнергии на 11,8 млн руб, и 5 фактов бездоговорного потребления электроэнергии на 0,2 млн кВт*ч. В настоящее время ведется претензионно-исковая работа.

По итогам 9 месяцев филиал добился снижения на 1365 тыс. кВт*ч (14%) от плановых показателей расхода электроэнергии на хозяйственные нужды и на 19% от плановых показателей - на собственные нужды подстанций.