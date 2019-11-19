Не пропустите онлайн-трансляцию Научно-практической конференции НИК А1 РНК СИГРЭ, 19-20 ноября 2019 года

Уважаемые коллеги!

Напоминаем, что 19-20 ноября 2019 года в НИУ «МЭИ» пройдет Международная научно-практическая конференция «Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному состоянию».

Конференция проводится Национальным исследовательским комитетом A1 «Вращающиеся электрические машины» РНК СИГРЭ при поддержке ООО «Интер РАО – Инжиниринг», АО «Интер РАО – Электрогенерация» и НИУ «МЭИ». Cоорганизатором конференции выступает ООО «БО-ЭНЕРГО».

Программа мероприятия: ссылка.

Более подробная информация о Конференции: ссылка.

Начало мероприятия: 10:00 (мск).

Для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция Конференции: