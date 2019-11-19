Не пропустите онлайн-трансляцию Научно-практической конференции НИК А1 РНК СИГРЭ, 19-20 ноября 2019 года

Данные Ассоциации "Электрокабель"
19 ноября 2019, 11:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК A1
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что 19-20 ноября 2019 года в НИУ «МЭИ» пройдет Международная научно-практическая конференция «Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному состоянию».
Конференция проводится Национальным исследовательским комитетом A1 «Вращающиеся электрические машины» РНК СИГРЭ при поддержке ООО «Интер РАО – Инжиниринг», АО «Интер РАО – Электрогенерация» и НИУ «МЭИ». Cоорганизатором конференции выступает ООО «БО-ЭНЕРГО».
Программа мероприятия: ссылка.
Более подробная информация о Конференции: ссылка.
Начало мероприятия: 10:00 (мск).
Для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция Конференции:
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