Открылся новый магазин "Камкабель" в Санкт Петербурге

Данные Ассоциации "Электрокабель"
19 ноября 2019, 09:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
В самом центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте, 177-179 открылся новый магазин «Камкабель».
В данном случае магазин был интегрирован с действующим бизнесом по продаже товаров для дома, сантехники и крепежных инструментов. С приходом бренда «Камкабель» магазин преобразился, а также появился фирменный отдел кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.
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