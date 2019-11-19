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Открылся новый магазин "Камкабель" в Санкт Петербурге

Камский кабель, камкабель

В самом центре Санкт-Петербурга  на Лиговском проспекте, 177-179 открылся новый магазин «Камкабель».

В данном случае магазин был интегрирован с действующим бизнесом по продаже товаров для дома, сантехники и  крепежных инструментов.  С приходом бренда «Камкабель» магазин преобразился, а также появился фирменный отдел кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.

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