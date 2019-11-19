Открылся новый магазин "Камкабель" в Санкт Петербурге

В самом центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте, 177-179 открылся новый магазин «Камкабель».

В данном случае магазин был интегрирован с действующим бизнесом по продаже товаров для дома, сантехники и крепежных инструментов. С приходом бренда «Камкабель» магазин преобразился, а также появился фирменный отдел кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.