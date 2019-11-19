РЖД Логистика, ГТЛК и Freight Village инвестируют в логистический центр "Ворсино"

"РЖД Логистика", ГТЛК и группа Freight Village RU подписали соглашение о финансировании строительства складской инфраструктуры транспортно-логистического центра "Ворсино", говорится в сообщении "РЖД Логистики".

Компании сформируют логистические сервисы, займутся организацией и обеспечением совместной операционной деятельности на базе многофункционального складского комплекса. Финансирование обеспечит ГТЛК. До конца первого квартала 2020 года стороны совместно разработают бизнес-план развития терминально-складской инфраструктуры на территории "Фрейт Вилладж Ворсино". Новый комплекс будет соответствовать современным европейским стандартам, где будут доступны все виды складских операций. К строительству объекта планируется приступить в 2020 году.

"РЖД Логистика" - дочерняя компания "Российских железных дорог". Компания обеспечивает сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является РФ в лице Министерства транспорта РФ.

Freight Village Ru с 2012 года реализует проекты по созданию крупных мультимодальных производственно-логистических центров в индустриальных парках Ворсино (на границе Новой Москвы и Калужской области) и Росва (под Калугой).