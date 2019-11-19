RusCable Insider Digest опубликовал данные Ассоциации "Электрокабель"

RusCable Insider Digest #149 RusCable Insider Digest #149 RusCable Insider Digest #149 RusCable Insider Digest #149

RusCable Insider Digest № 149 готов к свободному чтению, скачиванию и пересылке в разделе «ИЗДАНИЯ». Экономить время поможет бесплатная подписка на рассылку или на телеграм-канал дайджеста. Современный дизайн, интересные решения верстки – скачивание номера пройдет моментально, а его прочтение будет комфортным с экрана любого смартфона, планшета, ноутбука или ПК.

В новом выпуске мы впервые публикуем данные, которые ранее были доступны только членам Ассоциации "Электрокабель". Итоги работы предпритятий АЭК за 9 месяцев 2018 года, аналитическая оценка состояния промышленного производства в России, импорт и экспорт КПП, данные по группам кабеля – все это в таблицах и графиках на страницах 12-15.



Инновации в промышленности: Компания Belden Inc. выпустила новый кабель 10GXW самого малого диаметра среди всех кабелей категории 6А, имеющихся на рынке. Этот кабель рассчитан на передачу данных со скоростью несколько гигабит в секунду и предназначен для поддержки «умных» приложений в зданиях, таких как, например, беспроводная инфраструктура. А вот компания SubCom, ведущий поставщик решений для подводных систем передачи данных, объявила уже о нескольких перспективных разработках, в том числе о завершении квалификационных испытаний кабеля с большим числом оптических волокон и начале его производства. Новый кабель предназначен для использования в энергоэффективных кабельных системах с высокой пропускной способностью. Компания SubCom впервые предложит на рынок систему связи на дальние расстояния на основе своей технологии мультиплексирования с пространственным разделением (SDM) и архитектуры на основе кабелей с высоким числом оптических волокон.



Помимо традиционных новостных рубрик, мы подготовили для вас несколько специальных материалов. Так, Николай Карасев, директор АВК «ЭкспоЭффект», возвращается с рубрикой «Эффективность». В этот раз, он расскажет вам о том, как правильно поставить задачи участия в выставке. Безусловно, сам по себе факт участия в выставке – элемент имиджа, демонстрация коммерческой состоятельности, материализация успеха. Но разве показать, что у компании есть деньги на участие в выставке – это предел желаний? Разве нельзя получать более осязаемые результаты, так сказать, монетизировать имидж? Конечно, можно! Но для этого нужны более конкретные задачи. Подробности читайте на 10 странице.

Читайте RusCable Insider Digest: узнавайте новое, будьте в курсе важного.

Рубрика «Обязательно к прочтению»

Утверждены стандарты системы защиты от фальсификата и контрафакта

Рубрика «Кабельный бизнес»

Международный экспортный форум «Сделано в России»

Расширение линейки кабельного оборудования компании BWE

Молодые специалисты ОАО «ВНИИКП» посетили кабельный завод ООО НПП «Спецкабель»

Российско-японское оптоволоконное чудо в Саранске

Компания SubCom получила сертификат соответствия на новый кабель с большим числом оптических волокон и приступила к его производству

Подводный интернет-кабель Google соединил США и Чили

Производители полимерной продукции присоединяются к «Честной позиции»

Подольсккабель проведет обучающий семинар

Кабель категории 6A самого малого диаметра для «умных» зданий от компании Belden

Новый материал побил мировой рекорд по преобразованию тепла в электричество

Рубрика «Россети»

Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта в России выходит на новый уровень

Житель Череповца в гараже безучетно майнил криптовалюту и теперь должен за электроэнергию 928 тысяч рублей

Рубрика «Научно-технический прогресс»

Современное оборудование для очистки и нанесения покрытий на проволоку из различных металлов

Курчатовский институт испытает российские сверхпроводники для «коллайдера будущего»

Рубрика «Инвестиции»

Энергетики инвестируют более 500 миллионов в электросетевую инфраструктуру Сургута

Рубрика «Полимеры»

«МЕТАКЛЭЙ» примет участие в форуме «Полимеры России и СНГ»

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по сотрудничеству: главный редактор Евгения Гусева insider@ruscable.ru