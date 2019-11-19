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Трехфазный осветительный шинопровод IEK® – теперь и черного цвета

Трехфазный осветительный шинопровод IEK® – теперь и черного цвета

19 ноября 2019, 10:15
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Ассортимент трехфазного шинопровода XTS IEK® дополнен моделями черного цвета, которые удачно впишутся в помещения, оформленные в современных стилях хай-тек, лофт и т.д.

Трехфазная система отличается высокой несущей нагрузкой подвесной инсталляции, а также возможностью создавать независимые группы светильников в каждой из трёх цепей. Качество применяемых материалов позволяет использовать шинопроводы в интерьерах с высокими техническими и эстетическими требованиями. Подробнее — на сайте iek.lighting.

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Компания: Группа компаний IEK

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