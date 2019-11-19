Трехфазный осветительный шинопровод IEK® – теперь и черного цвета

Ассортимент трехфазного шинопровода XTS IEK® дополнен моделями черного цвета, которые удачно впишутся в помещения, оформленные в современных стилях хай-тек, лофт и т.д.

Трехфазная система отличается высокой несущей нагрузкой подвесной инсталляции, а также возможностью создавать независимые группы светильников в каждой из трёх цепей. Качество применяемых материалов позволяет использовать шинопроводы в интерьерах с высокими техническими и эстетическими требованиями. Подробнее — на сайте iek.lighting.