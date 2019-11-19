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Южно-Якутские энергетики обеспечили электроснабжение перекачивающей станции газопровода "Сила Сибири"

Южно-Якутские энергетики обеспечили электроснабжение перекачивающей станции газопровода Сила Сибири

19 ноября 2019, 11:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ДРСК, СИЛА СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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РусГидро, ДРСК, СИЛА СИБИРИ

Энергетики филиала АО «ДРСК «Южно-Якутские электрические сети» (входит в Группу РусГидро) ввели в эксплуатацию подстанцию напряжением 220 кВ, установленной мощностью 20 МВА для энергоснабжения перекачивающей станции магистрального газопровода «Сила Сибири» ПАО «Газпром».

Компрессорная станция «Амгинская» расположена на 1027 км трассы газопровода на территории Алданского района в юго-западной части Республики Саха (Якутия). Несмотря на значительную удаленность и труднодоступность территории, все материалы и оборудование были доставлены в срок, работы проведены в соответствии с графиком.

Энергообъект полностью укомплектован оборудованием, произведенным в России, при строительстве применялись самые инновационные и надежные технологии, благодаря которым у энергетиков будет возможность управлять данной подстанцией, находящейся на расстоянии 250 километров из диспетчерского пункта, расположенного в г. Алдане. Инвестиции в проект составили более 300 млн. рублей.

«В якутской тайге появился новый источник электрической энергии - подстанция «Амгинская». Чуть больше года шла работа над реализацией этого проекта, и 16 ноября оперативный персонал включил трансформаторы, после чего подстанция была подключена к централизованному электроснабжению», - прокомментировал заместитель директора – главный инженер филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» Евгений Белослудцев.

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