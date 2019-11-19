В 2020 году планируется начать разработку 12 новых национальных стандартов в области оперативно-диспетчерского управления

В Программу национальной стандартизации на 2020 год (ПНС-2020) включены планы по разработке 12 новых национальных стандартов, устанавливающих требования в различных сферах оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России. В частности, согласно ПНС-2020, в 2020 году планируется разработать стандарты по тематикам релейной защиты и противоаварийной автоматики, планирования развития энергосистем и информационной модели электроэнергетики.

ПНС-2020 утверждена приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарт от 1 ноября 2019 г. № 2612. Документы будут разрабатываться в рамках технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК 016), базовой организацией которого является АО «СО ЕЭС».

Всего в программу ТК 016 на 2020 год вошло 39 новых стандартов, которые помимо оперативно-диспетчерского управления охватывают процессы эксплуатации электросетевого и теплоэнергетического оборудования, гидротехнических сооружений и др.

Кроме того, программой предусмотрено утверждение 18 документов по стандартизации, работа над которыми была начата ранее. Среди них стандарты в области релейной защиты и автоматики, автоматического противоаварийного управления режимами энергосистем, а также три национальных стандарта, устанавливающих требования для систем синхронизированных векторных измерений параметров электроэнергетического режима ЕЭС России.

Ключевым направлением работы ТК 016 является подготовка документов по стандартизации, направленных на обеспечение надежной работы ЕЭС России, технологической совместимости оборудования, внедрение энергоэффективных технологий. В числе наиболее актуальных текущих задач ТК 016 – актуализация нормативно-технической документации и системы профессиональной терминологии с учетом развития современных и перспективных цифровых технологий. Так, в настоящее время в разработке находится ряд документов, регламентирующих работу систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности, релейной защиты и противоаварийной автоматики. Еще одним важнейшим направлением деятельности ТК 016 является ревизия ранее разработанных национальных стандартов в области оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике для приведения их в соответствие с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем и рядом нормативно-правовых актов Минэнерго России.