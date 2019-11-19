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В Дагестане прорабатывают проект создания каскада малых ГЭС на реке Самур

В Дагестане прорабатывают проект создания каскада малых ГЭС на реке Самур

19 ноября 2019, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ДАГЕСТАН, ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Власти Дагестана планируют создать каскад малых ГЭС на реке Самур на юге региона. Объем инвестиций на первом этапе может составить 6,6 миллиарда рублей.

«Люди хотят увидеть в республике большую стройку как свидетельство реальных больших перемен, возрождения Дагестана. И мы видим такую стройку в перспективе — это реализация проекта каскада малых ГЭС на реке Самур. Сейчас республика использует имеющийся гидрологический потенциал не более чем на 30%, и мы видим перспективы в этом направлении — планируем создать энергетический кластер с гибридной генерацией, сочетающей мощности гидроэнергетики, а также солнечной и ветряной энергетики», — рассказал в интервью ТАСС первый вице-премьер правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов.

По его словам, первым этапом станет строительство ГЭС с двумя плотинами.

«В перспективе может появиться до семи ГЭС общей мощностью до 170 МВт. Сейчас мы прорабатываем этот проект, получили предварительное одобрение Сбербанка, сейчас идет более детальный анализ финансовой модели», — уточнил Гусейнов.

В конце февраля в правительстве региона сообщали, что власти Дагестана прорабатывают вопрос создания трех гидроузлов на приграничной с Азербайджаном реке Самур. Совместно с «Русгидро» сформирована дорожная карта в части развития малой генерации. Однако пока проекты новых ГЭС на Самуре не входят в инвестпрограмму энергокомпании.

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