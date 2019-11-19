В Дагестане прорабатывают проект создания каскада малых ГЭС на реке Самур

Власти Дагестана планируют создать каскад малых ГЭС на реке Самур на юге региона. Объем инвестиций на первом этапе может составить 6,6 миллиарда рублей.

«Люди хотят увидеть в республике большую стройку как свидетельство реальных больших перемен, возрождения Дагестана. И мы видим такую стройку в перспективе — это реализация проекта каскада малых ГЭС на реке Самур. Сейчас республика использует имеющийся гидрологический потенциал не более чем на 30%, и мы видим перспективы в этом направлении — планируем создать энергетический кластер с гибридной генерацией, сочетающей мощности гидроэнергетики, а также солнечной и ветряной энергетики», — рассказал в интервью ТАСС первый вице-премьер правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов.

По его словам, первым этапом станет строительство ГЭС с двумя плотинами.

«В перспективе может появиться до семи ГЭС общей мощностью до 170 МВт. Сейчас мы прорабатываем этот проект, получили предварительное одобрение Сбербанка, сейчас идет более детальный анализ финансовой модели», — уточнил Гусейнов.

В конце февраля в правительстве региона сообщали, что власти Дагестана прорабатывают вопрос создания трех гидроузлов на приграничной с Азербайджаном реке Самур. Совместно с «Русгидро» сформирована дорожная карта в части развития малой генерации. Однако пока проекты новых ГЭС на Самуре не входят в инвестпрограмму энергокомпании.