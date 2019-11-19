Более 400 км ВЛ отремонтировано в ленинградском энергорайоне

Последний выпуск второго сезона
19 ноября 2019, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики Ленинградского филиала «Россети Кубань» полностью выполнили технические мероприятия в рамках ремонтной кампании 2019 года. Специалисты капитально отремонтировали 30 объектов ВЛ и более 400 км распределительной сети в Кущевском, Ленинградском, Ейском, Щербиновском и Староминском районах Кубани. Затраты компании только на эти цели составили более 30 млн рублей.
Кроме того, на территории энергорайона специалисты заменили более 120 км устаревшего провода, 16 опор, более 4 тыс. изоляторов. Энергетики капитально отремонтировали порядка 400 комплектных трансформаторных подстанций, расчистили более 95 га просек вдоль трасс.
– Стабильная работа энергообъектов, вошедших в годовой план ремонтной программы филиала, позволит повысить надёжность электроснабжения в осенне-зимний период потребителей и порядка 175 объектов социального значения пяти муниципалитетов на севере Кубани. Персонал Ленинградских электросетей приложил максимум усилий для реализации всех запланированных технических мероприятий в срок и с надлежащим качеством, – подчеркнул директор Ленинградского филиала «Россети Кубань» Роман Шеблаков.
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