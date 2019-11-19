Более 400 км ВЛ отремонтировано в ленинградском энергорайоне

Энергетики Ленинградского филиала «Россети Кубань» полностью выполнили технические мероприятия в рамках ремонтной кампании 2019 года. Специалисты капитально отремонтировали 30 объектов ВЛ и более 400 км распределительной сети в Кущевском, Ленинградском, Ейском, Щербиновском и Староминском районах Кубани. Затраты компании только на эти цели составили более 30 млн рублей.

Кроме того, на территории энергорайона специалисты заменили более 120 км устаревшего провода, 16 опор, более 4 тыс. изоляторов. Энергетики капитально отремонтировали порядка 400 комплектных трансформаторных подстанций, расчистили более 95 га просек вдоль трасс.