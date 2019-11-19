"Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго" подключил к электросетям жилые дома в Богородском районе

Для электроснабжения первых четырех домов, введенных в эксплуатацию в ЖК «Новинки Smart Sity», нижегородские энергетики ввели в эксплуатацию комплектную двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, а также подключили наружное освещение.

Нижегородские энергетики реализовали комплекс мероприятий по технологическому присоединению объектов жилой инфраструктуры на первом этапе строительства в ЖК «Новинки Smart Sity». Специалисты Нижновэнерго присоединили к электрической сети 4 жилых дома, пожарную насосную станцию и объекты наружного освещения. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого комплекса будет осуществлено нижегородскими энергетиками в три этапа.

«Для жителей данного жилого комплекса дома первой очереди являются действительно долгожданными, поэтому мероприятия по технологическому присоединению электроустановок были взяты на индивидуальный контроль и сопровождение», - отметил директор «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Технологическое присоединение – одно из основных направлений деятельности электросетевой компании. Специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре.

По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру 8-800-50-50-115. Получить необходимую информацию также можно в Офисе обслуживания потребителей в г.Нижнем Новгороде (ул. Рождественская, 33), а также в Арзамасе, Балахне, Дзержинске, Навашине, Семенове и городе Кстово.