Кабель, деньги и тепло. “Аварит” анонсирует новый резистивный греющий кабель Heatus Heater scource

Последний выпуск второго сезона
20 ноября 2019, 16:18
Рубрика: Производство
Метки: АВАРИТ, Heatus
Отрасль: Кабельная промышленность
Греющий кабель и системы кабельного обогрева - это перспективный и растущий сегмент кабельного рынка. В то время, как рентабельность общестроительных кабелей падает на фоне снижения спроса и обострения конкуренции, рынок греющего кабеля и кабельного обогрева растет и развивается. Все больше объектов реконструируют, ремонтируют и строят уже с применением технологий кабельного обогрева и сегодня теплый пол, кровля с обогревом - это уже норма в смете стройки и ремонта. Технология прижилась, есть спрос, есть инновации и, соответственно, деньги, которые можно заработать на кабельном обогреве.
Но не все так просто. Кабельный обогрев - достаточно обширная тема и, чтобы на нем заработать, нужно применять эффективные и современные решения, кабели и материалы, ведь не все кабели и системы подходят для России, а еще есть моменты в монтаже и эксплуатации. И тут важно сделать правильный выбор, ведь клиенты готовы платить за качество.
Специалисты инженерно-монтажного бюро компании «Аварит» проанализировали основные причины поломок резистивных кабелей от разных производителей. Выяснилось, что наиболее часто вызывают выход кабельной продукции из строя такие факторы, как перегрев и механические воздействия. Эти данные позволили создать новую серию изделий, устойчивых к нагрузкам, которые часто встречаются при использовании греющих кабелей в промышленности, на открытых площадках и кровле. Совместно со специалистами Young Chang Silicone была создана серия Heater scource, имеющая следующие конструктивные особенности:
Все части греющего кабеля Heatus производятся только в Южной Корее без использования китайских мощностей. Сборка тоже южнокорейская. За каждый этап производства отвечает конкретный человек. Использование пресса с контролем усилия обеспечивает отличное качество муфтирования.
Греющие кабели Heater scource выдерживают нагрев до 100 °С, внутренняя оболочка из фторполимера может безопасно нагреваться до 200 °С. Поэтому даже при нагреве кабеля до 90–105 °С нет риска возникновения короткого замыкания и пожара. Это делает серию Heater scource идеальным решением для обогрева трубопроводов и промышленных резервуаров.
Оболочка устойчива к механическим нагрузкам, которые неизбежно возникают при использовании кабеля: усадке стяжки, проходу людей по обогреваемой площадке, движению грунта. Это превосходный вариант греющего кабеля для кровли, грунта, открытых площадок любого типа.
Греющий кабель Heater scource из первой поставки уже работает в системе антиобледенения террасы жилого комплекса «Дом на улице Чапаева» (г. Санкт-Петербург). Проект (1218 метров кабеля) реализован на базе резистивных кабелей Heatus компанией «АкваКровДизайн» (дилер ООО «Аварит»), а также в системе электрического обогрева балкона (460 метров) при реконструкции бизнес-центра в Санкт-Петербурге.
Heatus Heater scource - разработан инженерами для инженеров! Доступен для розничных и оптовых продаж. Принимаются заявки на монтаж. Для участия в дилерской сети магазинов Heatus оставьте заявку на официальном сайте heatus.ru
Официальным представителем Heatus в России является ООО «Аварит». Компания активно развивает дилерскую сеть. Сейчас купить греющий кабель Heatus можно в фирменных магазинах, у официальных дилеров, а также на онлайн-площадках. «Аварит» открыт к любым вариантам сотрудничества и предлагает низкие оптовые цены на товары от южнокорейского бренда.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter