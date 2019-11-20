Кабель, деньги и тепло. “Аварит” анонсирует новый резистивный греющий кабель Heatus Heater scource

Греющий кабель и системы кабельного обогрева - это перспективный и растущий сегмент кабельного рынка. В то время, как рентабельность общестроительных кабелей падает на фоне снижения спроса и обострения конкуренции, рынок греющего кабеля и кабельного обогрева растет и развивается. Все больше объектов реконструируют, ремонтируют и строят уже с применением технологий кабельного обогрева и сегодня теплый пол, кровля с обогревом - это уже норма в смете стройки и ремонта. Технология прижилась, есть спрос, есть инновации и, соответственно, деньги, которые можно заработать на кабельном обогреве.

Но не все так просто. Кабельный обогрев - достаточно обширная тема и, чтобы на нем заработать, нужно применять эффективные и современные решения, кабели и материалы, ведь не все кабели и системы подходят для России, а еще есть моменты в монтаже и эксплуатации. И тут важно сделать правильный выбор, ведь клиенты готовы платить за качество.

Новый резистивный греющий кабель Heatus Heater scource для объектов с повышенными требованиями к долговечности

Специалисты инженерно-монтажного бюро компании «Аварит» проанализировали основные причины поломок резистивных кабелей от разных производителей. Выяснилось, что наиболее часто вызывают выход кабельной продукции из строя такие факторы, как перегрев и механические воздействия. Эти данные позволили создать новую серию изделий, устойчивых к нагрузкам, которые часто встречаются при использовании греющих кабелей в промышленности, на открытых площадках и кровле. Совместно со специалистами Young Chang Silicone была создана серия Heater scource, имеющая следующие конструктивные особенности:

заводское муфтирование с помощью пресса;

стальную оплетку вместо классического варианта – тонкой фольги;

двухжильную конструкцию, которая не требует закольцовки кабеля при укладке.

При производстве исключен риск брака

Все части греющего кабеля Heatus производятся только в Южной Корее без использования китайских мощностей. Сборка тоже южнокорейская. За каждый этап производства отвечает конкретный человек. Использование пресса с контролем усилия обеспечивает отличное качество муфтирования.

Резистивный кабель для кровли, трубопроводов и промышленных емкостей

Греющие кабели Heater scource выдерживают нагрев до 100 °С, внутренняя оболочка из фторполимера может безопасно нагреваться до 200 °С. Поэтому даже при нагреве кабеля до 90–105 °С нет риска возникновения короткого замыкания и пожара. Это делает серию Heater scource идеальным решением для обогрева трубопроводов и промышленных резервуаров.

Технические данные серии:

11 моделей в линейке;

мощность – 30 Вт/м;

напряжение – 230 В;

сопротивление – от 11,1 до 160,31 Ом (в зависимости от модели);

минимальный радиус изгиба – 50 мм;

диаметр кабеля – 6 мм;

многожильная стальная оплетка.

Оболочка устойчива к механическим нагрузкам, которые неизбежно возникают при использовании кабеля: усадке стяжки, проходу людей по обогреваемой площадке, движению грунта. Это превосходный вариант греющего кабеля для кровли, грунта, открытых площадок любого типа.



Более 1,5 километров кабеля Heater scource из новой поставки уже работает в системах антиобледенения на объектах в Санкт-Петербурга

Греющий кабель Heater scource из первой поставки уже работает в системе антиобледенения террасы жилого комплекса «Дом на улице Чапаева» (г. Санкт-Петербург). Проект (1218 метров кабеля) реализован на базе резистивных кабелей Heatus компанией «АкваКровДизайн» (дилер ООО «Аварит»), а также в системе электрического обогрева балкона (460 метров) при реконструкции бизнес-центра в Санкт-Петербурге.

Heatus Heater scource - разработан инженерами для инженеров! Доступен для розничных и оптовых продаж. Принимаются заявки на монтаж. Для участия в дилерской сети магазинов Heatus оставьте заявку на официальном сайте heatus.ru

Теперь самое главное

Официальным представителем Heatus в России является ООО «Аварит». Компания активно развивает дилерскую сеть. Сейчас купить греющий кабель Heatus можно в фирменных магазинах, у официальных дилеров, а также на онлайн-площадках. «Аварит» открыт к любым вариантам сотрудничества и предлагает низкие оптовые цены на товары от южнокорейского бренда.

возможны небольшие закупки и крупный опт;

возможность самостоятельного выбора дилером наименований и количества продукции;

рекламная поддержка;

низкие оптовые цены;

быстрая доставка заказов со складов в России.

Покупайте и продавайте качественный кабель, дарите людям тепло и зарабатывайте деньги вместе с кабелем Heatus Heater scource!