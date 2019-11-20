На трёх региональных дорогах Воскресенска скоро станет светлее

Продолжаются работы по строительству новых линий наружного освещения в г.о. Воскресенске. До конца года строительство завершится на трёх дорогах регионального значения: «Соболево – Цурюпа – Конобеево – Барановское» будет освещено 10,6 км пути, «Ачкасово – Городище – Глиньково» – 13,9 км, «Воскресенск – Виноградово» – 1,6 км. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«На сегодняшний день в Воскресенске на трёх участках региональных дорог общей протяжённостью более 26 км завершены строительно-монтажные работы и устройство навесного провода для передачи электроэнергии. В ближайшее время специалисты приступят к устройству светильников и проведут пробный запуск освещения. Ввод в эксплуатацию линий освещения будет осуществлен после заключения контрактов на поставку электроэнергии», – рассказал министр Алексей Гержик.

На дороге «Ачкасово – Городище – Глиньково», где ежедневно проезжают порядка 9,5 тысяч автомобилистов, освещение заработает на участках улиц Зелинского и Сельского в г. Воскресенске, а также в населённых пунктах округа: Ачкасово, Ратмирово, Городище, Косяково, Субботино, Глиньково, Сабурово, Константиново, Марчуги.

Освещёнными станут участки дороги «Соболево – Цурюпа – Конобеево – Барановское» в посёлке имени Цурюпы на Центральной и Ленинской улицах, в селе Конобеево на улицах Победа, Центральная, Ленина, которые ведут к железнодорожной станции Конобеево, и в селе Барановское на ул. Центральная, а также на подъездах к деревням Ворыпаево, Никольское, Расловлево, Бессоново, Бочевино. Интенсивность движения на региональной дороге составляет 4 тысячи автомобилей в сутки.

Дорога «Воскресенск – Виноградово», где проезжают более 10,8 тысяч автомобилей в сутки, ведёт к железнодорожной станции Виноградово и населённым пунктам Маришкино, Исаково, Виноградово. Новые линии построены на двух участках дороги: с 13,4 по 13,6 км на ул. Горького между 1-м и 2-м Москворецкими переулками в г. Воскресенска и с 3,6 по 5 км вдоль Москворецкого пойменного заказника.

Всего в 2019 году в Московской области построят освещение на 120 участках дорог длиной порядка 320 км. Отметим, что в этом году объем строительства линий освещения на региональных дорогах увеличится на 10% от построенных за 2018 год, когда было введено в эксплуатацию свыше 290 километров. Всего в период с 2016 по 2018 годы вдоль региональных автодорог построено 547 километров линий освещения.

Подробно ознакомиться с программой строительства линий наружного освещения на 2019 год можно на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры или по ссылке.