"РТ-Химкомпозит" разработает проекты модернизации Магнитогорского металлургического комбината

Холдинговая компания «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех разработает проектную документацию модернизации коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК), одного из крупнейших мировых производителей стали. Внедрение современных инновационных технологий позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и уменьшить уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска.

Восточный научно-исследовательский углехимический институт, входящий в состав холдинга «РТ-Химкомпозит», приступил к разработке проектной документации по техническому перевооружению цеха улавливания и переработки химических продуктов коксования и по строительству новой биохимической установки коксохимического производства ММК.

«Данные работы выполняются по заказу международной инжиниринговой компании Sinosteel Equipment & Engineering Co. (Китай), являющейся партнером ММК в области металлургического машиностроения. Разработка проектной документации и прохождение всех необходимых экспертиз будут завершены в 2020 году. В 2021-2022 годах планируется ввод объектов в эксплуатацию», – рассказал генеральный директор «РТ-Химкомпозита» Кирилл Шубский.

У холдинга «РТ-Химкомпозит» сложилось успешное сотрудничество со всеми крупнейшими предприятиями металлургической промышленности России. Помимо ММК, специалисты ВУХИН разрабатывают технические решения, проекты модернизации и технического перевооружения коксохимических объектов для компаний «Евраз НТМК», «Евраз ЗСМК», НЛМК, «Уральская сталь», «Северсталь».

«ВУХИН» является единственным в России научно-исследовательским институтом, работающим в области переработки химических продуктов коксования. Уральское предприятие занимается модернизацией и техническим перевооружением коксохимических предприятий. По его проектам строятся коксовые батареи, реконструируются цеха улавливания и переработки химических продуктов, установки биохимической очистки сточных вод, реализуются экологические решения.