Госкорпорация Ростех вложит более 1,2 млрд рублей в модернизацию литейного производства на Курганмашзаводе (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы»). Внедрение новых технологий литья призвано как минимум вдвое увеличить производительность труда, а также повысить качество изделий и снизить их стоимость, что позволит предприятию расширить рынки сбыта.

Поставки нового оборудования начнутся в 2020 году, инвестиционный проект рассчитан до 2025 года. В первую очередь, будут закуплены станки и оборудование для изготовления новой кузнечной и литейной оснастки – инструментов и приспособлений, используемых при изготовлении деталей и заготовок различного назначения.

«Мы стабилизируем работу знаменитого курганского завода и намерены вывести ее на новый уровень. В ближайшие пять лет в модернизацию литейного производства Курганмашзавода планируется инвестировать более 1,2 млрд рублей. Внедрение новых технологий повысит производительность труда, товарное качество и снизит себестоимость продукции. Соответственно, завод станет более конкурентоспособным и получит дополнительные перспективы на рынке гражданской продукции. Объемы стального литья вырастут вдвое – до 3 тысяч тонн в год. Кузнечное производство расширит номенклатуру и увеличит выпуск продукции в 4 раза – до 2,5 тысячи тонн в год», – прокомментировал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Среди новых методов литейного производства, которые будут внедрены на предприятии, – технологии воздушно-импульсного застрела при литье стали и чугуна, литье по газифицированным моделям, а также литье под низким давлением для изготовления элементов трансмиссии. Также будет закуплен комплекс современного оборудования для расширения массогабаритных параметров отливок, особенно из марганцовистой стали – в этой сфере КМЗ является лидером в России. Ключевыми заказчиками продукции КМЗ по этому направлению выступают производители горношахтного и дробильного оборудования для горной промышленности.

Выпускаемые на новом оборудовании детали и заготовки будут использоваться на производстве КМЗ, в том числе при изготовлении техники высокой проходимости, и поставляться машиностроительным предприятиям и производителям продукции для горнодобывающей отрасли и сельского хозяйства.

Модернизация литейного производства встроена в общую концепцию технического перевооружения предприятия. Ранее сообщалось, что до конца 2020 года КМЗ получит более 30 высокоточных цифровых станков с программным управлением. Обновление станочного парка позволит КМЗ в два раза увеличить производство гражданской продукции, в частности, деталей для техники высокой проходимости.

В 2018 году Курганский машиностроительный завод, находившийся в тяжелой экономической ситуации, по решению государства был передан под управление Ростеха для стабилизации ситуации. В настоящий момент КМЗ входит в состав дочернего холдинга Ростеха – НПО «Высокоточные комплексы».