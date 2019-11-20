Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра торговли и промышленности Государства Катар Али бин Ахмед Аль-Кувари состоялось 4-е заседание Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Александр Новак отметил достигнутый высокий уровень отношений двух стран.

"Катар - один из стратегически важных партнеров России на Ближнем Востоке. Между нами сложились доверительные отношения, мы выступаем за развитие сотрудничества в самых разных областях. Это, несомненно, придает дополнительный импульс для более тесного и всестороннего взаимодействия между странами”, - подчеркнул глава Минэнерго России.

При этом российский Министр особо отметил, что развитие деловых отношений во многом происходит благодаря частым встречам на высшем уровне. За прошедшие два года лидеры России и Катара встречались трижды, произошла заметная активизация межпарламентских связей, добавил Александр Новак.

“На сегодняшний день Россия и Катар уже добились значительных результатов. По итогам 2018 года взаимный товарооборот вырос до $78,7 млн. Примечательно, что такая положительная тенденция по росту товарооборота произошла именно с момента запуска нашего взаимодействия в рамках межправкомиссии в 2015 году. Впрочем, цифра, на наш взгляд, остается все еще скромной и пока не соответствует имеющемуся потенциалу, хотя мы и отмечаем реальный рост взаимной заинтересованности деловых кругов двух стран”, - отметил Александр Новак.

По словам главы российского энергетического ведомства, большие перспективы по развитию сотрудничества имеются сразу по нескольким направлениям - от сельского хозяйства и туризма до промышленности и проектов в сфере нефтегаза. При этом ключевая роль в этом процессе отводится инвестиционному сотрудничеству, продолжил он.

“С 2014 года установлены партнерские отношения между Российским Фондом Прямых Инвестиций и Катарским Инвестиционным Агентством. Высоко ценим участие Катарского суверенного фонда (QIA) в акционерном капитале компании «Роснефть». При этом совокупный объем инвестиций в проекты, находящиеся на стадии рассмотрения совместно РФПИ и QIA, превышает $10 млрд. Рассматриваются проекты в части инфраструктуры, сельского хозяйства, медицины, недвижимости, в банковском и нефтегазовом секторах. Кроме того, развитию деловых и гуманитарных связей также способствует сотрудничество по линии Российско-Катарского делового совета”, - сказал Александр Новак.

Говоря о сфере энергетики, российский Министр отметил, что ключевые российские компании уже имеют представительства в Дохе и готовы к развитию сотрудничества.

“Перспективной представляется организация поставок и совместного обслуживания нефтегазового оборудования. Объединение усилий и компетенций наших стран в этой отрасли обеспечит необходимую синергию для устойчивого развития стратегически важного сектора нефтедобычи и нефтепереработки, что в конечном итоге выведет взаимодействие наших стран в области энергетики на качественный уровень”, - добавил он.

Министр также рассказал о развитии культурных и туристических связей двух стран. По его словам, расширению культурно-гуманитарных связей будут способствовать взаимные шаги по упрощению условий поездок граждан двух стран, к примеру, обоюдная отмена виз для граждан двух стран.

По итогам заседания Александр Новак подчеркнул, что сторонам удалось обсудить широкий спектр актуальных вопросов торгово-экономического взаимодействия, а также выявить перспективные направления работы, в том числе и в сфере энергетики.

“В энергетике возможна реализация совместных проектов как на территории Катара, так и на территории России и третьих стран. Кроме того, мы пригласили наших партнеров к инвестированию в транспортный коридор “Север-Юг””, - отметил он.

Александр Новак и Али бин Ахмед Аль-Кувари подписали протокол 4-го заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Кроме того, в присутствии министров был подписан меморандум о взаимопонимании между Российским Фондом прямых инвестиций и Агентством по инвестиционному развитию Государства Катар.