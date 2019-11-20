Виталий Иванов: "Совместные усилия "Россетей" и органов власти Чечни направлены на развитие энергетики региона"

Заместитель Генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов посетил с рабочим визитом Чеченскую Республику.

Главный энергетик Северного Кавказа проверил ход работ на первой цифровой подстанции макрорегиона «Город», которая строится на территории Грозного. Напомним, в реализацию стратегически важного для всего СКФО энергетического проекта холдинг «Россети» инвестировал порядка 800 млн рублей нетарифных источников. В настоящее время на объекте идут масштабные работы, завершение которых планируется в декабре текущего года.

Также Виталий Иванов оценил готовность электросетевого комплекса Чечни к работе в период холодов.

«Специалистами энергокомпании на энергообъектах Чеченской Республики проведены необходимые ремонтно-восстановительные работы, которые позволят обеспечить надежную работу в период холодов. Всего на ремонт объектов энергетики региона в текущем году направлено порядка 680 млн рублей. Важно отметить, что все ремонтные работы в республике проходят при согласовании и поддержке органов власти региона и курируются Оперативным штабом по развитию энергетического комплекса Чечни», - подчеркнул Виталий Иванов.

Кроме того, по информации энергетиков, на снижение уровня потерь в Чеченской Республике планируется направить 10,7 млрд рублей до 2024 года. Напомним, на прошедшей на днях в Пятигорске пресс-конференции для федеральных и региональных СМИ Виталий Иванов сообщил о снижении потерь в Чечне на 2,5 % в сравнении с показателями прошлого года.

Гендиректор крупнейшей электросетевой компании Северного Кавказа также сообщил, что «Россетями» разработана программа повышения надежности энергоснабжения жителей Чечни, на реализацию которой до 2024 года госхолдинг направит 17,6 млрд рублей из нетарифных источников.