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Более пяти километров провода ЛЭП похищено в Абинском районе

В станице Мингрельская Абинского района неустановленные лица похитили более пяти километров провода линии электропередачи. Объект обеспечивал электроснабжение местного сельскохозяйственного предприятия. Материальный ущерб компании оценивается в сумму около 400 тыс. рублей.

В настоящее время правоохранительные органы совместно со специалистами Юго-Западного филиала «Россети Кубань» выясняют все обстоятельства происшествия. Правонарушителям грозит наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса РФ – 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и 158 (кража).

Энергетики напоминают, хищение провода и других элементов электрооборудования не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасно: каждый второй случай попадания под напряжение при попытке хищения провода заканчивается смертельным исходом.

«Россети Кубань» обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать любую известную информацию о подозрительных лицах вблизи ЛЭП и подстанций, кражах, повреждениях энергооборудования и других фактах незаконный действий на энергообъектах.

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