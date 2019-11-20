 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Проведено пятое очное заседание рабочей группы РГ 63190 ТК 9 Международной электротехнической комиссии

Проведено пятое очное заседание рабочей группы РГ 63190 ТК 9 Международной электротехнической комиссии

20 ноября 2019, 13:20
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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14-15 ноября 2019 года в г. Москва завершено пятое очное заседание рабочей группы РГ 63190 по разработке стандарта «Медные и медесодержащие несущие тросы для контактной сети железных дорог» технического комитета №9 «Электрическое оборудование и системы для железных дорог» Международной электротехнической комиссии. В заседании приняли участие представители шести стран мира: Японии, Бельгии, Германии, Великобритании, Франции и Российской Федерации.

Заседание третий раз проходило на территории России и второй раз на территории АО «ВНИИЖТ», где разрабатывался межгосударственный стандарт «Тросы контактной сети железной дороги несущие».

Рабочую группу PT 63190 от российской стороны представляли филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском в лице руководителя рабочей группы Курьянова Василия Николаевича, АО «ВНИИЖТ» Миронос Николай Васильевич и Гершман Иосиф Сергеевич, а так же ООО «Энергосервис» - Фокин Виктор Александрович.

Активная позиция российских представителей привела к достижению консенсуса внутри рабочей группы РГ 63190, с учётом отечественных технических решений, и согласованная редакция стандарта будет направлена в технический комитет №9 МЭК для голосования.

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