АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило строительство воздушной линии электропередачи в Кировской области и Республике Марий Эл

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило строительство вдольтрассовой воздушной линии (ВЛ) электропередачи 10 кВ на участках магистрального нефтепровода (МН) Сургут - Полоцк «Прудки–Санчурский тракт» нефтеперекачивающей станции НПС «Прудки» и «Мелковка-Ветлуга-1,2» нефтеперекачивающей станции НПС «Мелковка».

Работы проводились на территориях Кировской области и Республики Марий Эл в соответствии с программой развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть».

Выполнена замена 227 железобетонных опор ВЛ напряжением 10 кВ и установка птицезащитных устройств. Общая протяженность реконструированного участка воздушной линии электропередачи составила более 11 км.

Работы проводились в труднодоступной заболоченной местности, что усложняло проезд строительной техники. Несмотря на это комплекс мероприятий был реализован в полном объеме в соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства.

Реконструкция воздушной линии электропередачи 10 кВ позволила значительно повысить качество, обеспечить надежность электроснабжения линейных объектов нефтеперекачивающих станций НПС «Прудки» - НПС «Килемары», НПС «Мелковка» АО «Транснефть-Верхняя Волга».