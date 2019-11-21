Американский ISO-NE опубликовал очередной план по развитию энергосистемы на ближайшие десять лет

Независимый системный оператор штатов Новой Англии1* ISO New England (ISO-NE) опубликовал очередной план по развитию энергосистемы (2019 Regional System Plan, RSP19), который готовится на десять лет и обновляется каждые два года. План включает в себя перечень основных задач на период до 2028 г. по трем ключевым направлениям: надежность и безопасность энергоснабжения, развитие сетевой инфраструктуры и модернизация.

Долгосрочный прогноз предусматривает в ближайшие десять лет ежегодное снижение потребления в целом и летнего максимума нагрузки на 0,4% в нормальных погодных условиях. При этом, если исключить из расчетов фотоэлектрические солнечные батареи, не учитываемые ISO-NE при формировании планового диспетчерского графика (behind-the-meter), и «энергоэффективное потребление»**, в базовом сценарии развития ежегодное потребление вырастет на 1,1%, а летний максимум – на 0,7%. По оценке системного оператора, в 2028 г. только за счет «неучитываемых» электростанций летний пик потребления должен уменьшиться на 1 051 МВт, при этом еще 5 372 МВт обеспечат программы по повышению энергоэффективности (при сохранении текущих темпов инвестирования из бюджетов штатов – более $ 1 млрд ежегодно).

Резервы мощности на период до 2028 г. оцениваются как достаточные при условии, что не произойдет внеплановый вывод из эксплуатации крупных действующих станций и будут вовремя завершены все вводы новых объектов, отобранных на рынке мощности (Forward Capacity Market, FCM). В частности, на последнем плановом аукционе на три года вперед (Forward Capacity Auction, FCA) для периода поставки в 2022-2023 гг. законтрактовано 34 839 МВт (при потребности не менее 33 750 МВт), из которых 837 МВт приходится на долю новой генерации. В отношении строящихся энергообъектов, подключаемых к передающей сети, прослеживается тенденция по все большему развитию ВИЭ-генерации, в частности сооружению ветропарков, больших фотоэлектрических СЭС и аккумуляторных накопителей энергии. Так, например, суммарная установленная мощность фотоэлектрических СЭС на конец 2018 г. составила 2 884 МВт и к 2028 г. вырастет по прогнозу до 6 774 МВт.

В соответствии с планами по выводу из эксплуатации, с учетом уже закрытых станций, по состоянию на 2023 г. ISO-NE лишится более 5 400 МВт генерирующих мощностей в своей зоне. Вместе с тем, пока работающие старые ТЭС на угле и мазуте и АЭС постоянно сталкиваются с экономическим и экологическим давлением и поэтому находятся под угрозой закрытия. Инвестиции в модернизацию сетей, направленные на повышение надежности поставок и снижение сетевых ограничений, за период с 2002 г. составили $ 10,9 млрд и должны увеличиться еще на $ 1,3 млрд.

В качестве отдельной задачи в RSP19 выделена так называемая стратегическая электрификация, подразумевающая мониторинг системным оператором программ и проектов штатов по снижению вредных выбросов в атмосферу за счет более активного внедрения электротранспорта и электроотопления. Данные инициативы пока еще находятся на начальных этапах развития, но рассматриваются системным оператором как перспективные с точки зрения управления пиковым спросом. Кроме того, ISO-NE продолжит участие в планировании развития энергосистем на межрегиональном и общенациональном уровнях, в первую очередь, это касается сотрудничества с соседними независимыми системными операторами – NYISO, ответственного за штат Нью-Йорк, и PJM Interconnection, чья операционная зона включает полностью или частично 13 штатов Восточного побережья и округ Колумбию.

Официальный сайт ISONEwswire

* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

** Категория «энергоэффективное потребление» (Energy Efficiency, EE) – розничные потребители, снижающие свое потребление в периоды пиковых нагрузок (без ущерба для основного производственного процесса), режимы работы которых не регулируются системным оператором.