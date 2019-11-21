Дополнительная услуга Курскэнерго "организация систем наружного освещения" востребована муниципалитетами Курской области

Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» обсудили с главой и руководителями муниципальных образований Щигровского района Курской области вопросы модернизации уличного освещения населенных пунктов. Энергетики филиала предложили совместные мероприятия с органами местного самоуправления, в том числе проведение предпроектного обследования.

«Курскэнерго предлагает широкий спектр оказываемых услуг по техническому обслуживанию и модернизации сетей наружного освещения, – заявила начальник управления взаимодействия с клиентами Курскэнерго Наталья Бочарова. – Основные тенденции развития сетей уличного освещения в районах области – замена и установка энергосберегающих светодиодных светильников, энергосберегающих ламп».

По итогам обсуждений было принято решение установить светодиодные светильники в поселке Зеленая роща Охочевского с/с Щигровского района Курской области.

По словам Владимира Чечетова, начальника Щигровского РЭС Курскэнерго, при монтаже современных светильников установлена автоматическая система управления наружным освещением на основе астротаймера, прибора управляющего работой исполнительного реле, включая и выключая освещение точно в момент заката и восхода солнца, что позволяет значительно уменьшить нагрузку на энергооборудование.

В настоящее время проходит обсуждение заключения муниципальных контрактов по проведению модернизации систем освещения между муниципальными образованиями Щигровского района Курской области и филиалом «Курскэнерго». В рамках муниципальных контрактов в сельских поселениях всего планируется установить около 600 светильников с энергосберегающими лампами в селах района.

«Новые светильники снизят энергопотребление минимум на 40%. Таким образом, энергозатраты на нужды освещения в муниципальных образованиях значительно сократятся», – отметил глава Щигровского района Курской области Юрий Астахов.

Поблагодарив сотрудников Курскэнерго за конструктивное сотрудничество, Юрий Иванович выразил надежду на эффективное взаимодействие на благо жителей района.