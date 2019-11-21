Новый мост на улице Малиновского в Ростове появится к 2022 году

Проект строительства нового моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону прошёл государственную экспертизу.Об этом стало известно 21 ноября в ходе встречи населения с администрацией донской столицы. Также достигнуто соглашение о софинансировании работ из средств федерального бюджета.

По словам главы администрации Советского района Павла Исакова, в декабре 2019 года планируется заключить муниципальный контракт на строительство. При этом реализация проекта займёт по меньшей мере два года – это значит, что новый мост на Малиновского появится лишь к 2022 году.



Напомним, стоимость реконструкции путепровода на Малиновского была оценена в 2,6 млрд рублей. Основная часть работ будет проводиться в 2020 году, а завершатся они в 2021 году. Сначала рядом возведут аналогичный мост, а затем нынешний объект разберут и на его месте построят новый. Предполагается, что путепровод расширят до шести полос. Также будут организованы разворот и дорожная развязка. Эта мера позволит решить проблему пробок. При этом движение по улице Малиновского закрывать не будут. Кроме самого путепровода планируется реконструировать дороги на участке от улицы Факельной до улицы Типографской.