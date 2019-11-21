Премия "КонТЭКст" стартует в новом качестве

Центр развития коммуникаций ТЭК и Комитет по коммуникациям в ТЭК РАСО объявляют об очередном старте премии «КонТЭКст». В свой одиннадцатый год премия расширяет свои границы и станет охватывать теперь не только топливно-энергетический комплекс страны, но и весь промышленный блок. Промышленные компании также смогут принять участие в ведущей отраслевой премии России.

Все эти годы «КонТЭКст» объединял на своей площадке коммуникаторов, экспертов и журналистов всех отраслей ТЭК – нефтегазовой, электроэнергетической, угольной. Благодаря ему, представители энергокомпаний всех регионов страны узнавали о новых PR-технологиях, делились информацией о своих проектах, обменивались идеями и знаниями, которые потом успешно применяли на практике, знакомились, создавали новые совместные успешные проекты, развивались вместе со всей страной.

Теперь в нем могут принять участие и промышленные компании, поставщики оборудования для ТЭК, проектировщики, научные центры, разрабатывающие технологии для энергетической отрасли, ВУЗы.

В работе Оргкомитета и Жюри примут участие ведущие эксперты коммуникационной отрасли страны, представители коммуникационного блока крупнейших компаний России, лучшие журналисты и редакторы СМИ.

Премия всегда проводилась с целью выявления и популяризации лучших коммуникационных практик компаний, содействия росту профессионализма специалистов пресс-служб, формирования стандартов качества в профессии, повышения значимости коммуникационной деятельности компаний.

Лауреаты премии – это лидеры коммуникационной отрасли страны, признанные мастера и истинные профессионалы своего дела.

Компании топливно-энергетического комплекса и промышленности России соревнуются в способах и методах достижения оптимального результата при решении коммуникационных задач, реализуя свои проекты.

На конкурс принимаются проекты, реализованные до конца 2019 года.

Премия проводится по следующим номинациям:

Лучшая коммуникационная деятельность компаний

Лучшее информационное сопровождение деятельности компании или проекта

Проекты, направленные на работу с молодежью и развитие кадрового потенциала

Проекты, направленные на защиту окружающей среды и экологию

Проекты по пропаганде энергоэффективности и энергосбережения

Проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных технологий

Проекты по развитию территорий

Проекты по развитию КСО – корпоративной социальной ответственности

Проекты по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления

Проекты по работе с потребителями

Благотворительные проекты

Проекты по антикризисному PR

Имиджевые PR-проекты

Социальные проекты

Образовательные проекты

Digital -проекты

Корпоративные СМИ

Корпоративные календари

Проекты по корпоративному волонтерству

Лидер коммуникаций

Лучшая презентация проекта на Дне открытых презентаций

С прошлого года изменились критерии оценки коммуникационной деятельности компаний. В этом году деятельность будет оцениваться по дополнительным показателям, основными из которых являются: влияние на результаты экономической деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ и в социальные сети, профессионализм при взаимодействии с журналистами и блогерами.

В рамках премии «КонТЭКст» с целью поддержки наиболее талантливых журналистов, пишущих по тематике топливно-энергетического комплекса, традиционно проводится конкурс среди представителей федеральных и региональных СМИ.

Также организуется конкурс среди наиболее активных в СМИ независимых экспертов ТЭК, комментирующих деятельность топливно-энергетического комплекса и промышленного блока страны.

Жюри конкурса представлено ведущими экспертами PR-сообщества и масс-медиа, журналистами, сотрудниками пресс-служб, представителями государственных компаний и бизнес-структур, государственных ведомств.

Прием заявок на участие в конкурсе производится до 28 февраля 2020 года. Заявки и регистрационные формы необходимо направлять на адрес: info@esipova.ru

Заполнить заявку и регистрационную форму можно на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: www.center-esipova.ru

Организатор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК

Председатель Оргкомитета – Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК и член Исполкома РАСО, член Совета Гильдии маркетологов, руководитель подкомитета по коммуникационному консалтингу МТПП.

Официальные партнеры конкурса:

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);

Национальная Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;

Союз журналистов России;

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);

Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);

Гильдия маркетологов России;

Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;

МГИМО (У) МИД РФ;

РГУ нефти и газа им. Губкина;

НИУ МЭИ;

РУДН;

Проект «Надежный партнер»;

Союз нефтегазопромышленников;

Центр социального проектирования «Платформа»;

РСПП РФ;

ТПП РФ;

МТПП;

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»

Стратегический информационный партнер: «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Отраслевой интернет-партнер: Energyland.info

Официальный Телеграм-партнер: EnergyToday

Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 20 отраслевых СМИ.

Центр энергетической экспертизы, Медиа-группа «Вся Россия», Телеканал «PRO Бизнес», журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Энергополис», «Энергобезопасность и энергосбережение», «Энергия модернизации», «ЭнергоInfo», «Энергетик», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR-news, PR-info, GR-news, «Энергетика и промышленность России», «Стандарт качества», «Экологический вестник», RusCable.ru, Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал России, Peretok.ru, «Public.ru», «EnergyLand.info», Агентство нефтегазовой информации «Самотлор-Экспресс», «Teknoblog.ru», «Энергетика и ЖКХ», Радио «Медиаметрикс», телеграм-канал EnergyToday, и другие.

Подробную информацию о премии «КонТЭКст» можно узнать на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК.

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Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru