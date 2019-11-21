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Промышленные компании представят свой план развития отрасли на НПФ 2019

Промышленные компании представят свой план развития отрасли на НПФ 2019

21 ноября 2019, 17:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: НПФ 2019

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Национальный промышленный форум (НПФ) пройдет 6 декабря 2019 года при участии Российского союза промышленников и предпринимателей.

Цель форума – формирование позиции бизнеса по ключевым вопросам реализации промышленной политики в Российской Федерации, развитие законодательных и проектных инициатив промышленных компаний.

Ключевые темы:

  • Участие крупных промышленных компаний в реализации национальных проектов
  • Совершенствование мер господдержки предприятий промышленного сектора
  • Снижение нормативно-правовых барьеров для участия промсектора в нацпроектах
  • Привлечение дополнительных инвестиций в промышленные проекты
  • Внедрение цифровых технологий на промышленные производства, развитие цифровых сетей поставок
  • Драйверы внутреннего роста и экспортный потенциал промышленности
  • Инновационное развитие промышленной отрасли
  • Развитие систем производственного экологического контроля

В форуме примут участие: Правительство, Минпромторг, Минцифра, ПАО Газпром-нефть, ПАО СИБУР Холдинг, ПАО Северсталь, АО ОСК и другие.

Место проведения: г. Москва, ул. Тверская, 3 (The Ritz-Carlton Hotel).

Дата проведения: 6 декабря 2019 года

Начало регистрации участников: 10:00.

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