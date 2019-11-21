Промышленные компании представят свой план развития отрасли на НПФ 2019

Репортаж о заводе "Кавказкабель":
21 ноября 2019, 17:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: НПФ 2019
Национальный промышленный форум (НПФ) пройдет 6 декабря 2019 года при участии Российского союза промышленников и предпринимателей.
Цель форума – формирование позиции бизнеса по ключевым вопросам реализации промышленной политики в Российской Федерации, развитие законодательных и проектных инициатив промышленных компаний.
Ключевые темы:
В форуме примут участие: Правительство, Минпромторг, Минцифра, ПАО Газпром-нефть, ПАО СИБУР Холдинг, ПАО Северсталь, АО ОСК и другие.
Место проведения: г. Москва, ул. Тверская, 3 (The Ritz-Carlton Hotel).
Дата проведения: 6 декабря 2019 года
Начало регистрации участников: 10:00.
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