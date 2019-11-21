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Реализацию транспортных проектов обсудят на форуме "Инфраструктурные инициативы бизнеса"

Форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса» пройдет 29 ноября 2019 года.

Организатор форума – РСПП, Комитет по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке.

Цель форума – поддержка инфраструктурных инициатив бизнеса и содействие в реализации новых инвестиционных проектов во исполнение майского указа Президента РФ.

Ключевые темы:

  • Строительство автомобильных дорог федерального и регионального значения
  • Возможности участия среднего бизнеса в проектах федерального и регионального строительства
  • Обеспечение реализации инфраструктурных проектов строительными материалами, оборудованием и техникой
  • Проекты развития инфраструктуры согласно Комплексному плану и Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД»
  • Модернизация логистических цепочек поставок. Цифровые технологии на объектах транспортной инфраструктуры
  • Роль и инициативы бизнеса в решении городских транспортных задач

В форуме примут участие: Минтранс, Росморпорт, ГК Автодор, ОАО РЖД, Корпорация АЕОН, Стройтрансгаз, Группа ВИС и другие.

Место проведения: г. Москва, ул. Тверская, 3 (The Ritz-Carlton Hotel).

Дата проведения: 29 ноября 2019 года

Начало регистрации участников: 12:00.

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