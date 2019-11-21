Реализацию транспортных проектов обсудят на форуме "Инфраструктурные инициативы бизнеса"

Александр Гусев вошел в состав жюри конкурса ПАО "Россети"
21 ноября 2019, 18:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ БИЗНЕСА
Отрасль: Строительство Транспорт
Форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса» пройдет 29 ноября 2019 года.
Организатор форума – РСПП, Комитет по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке.
Цель форума – поддержка инфраструктурных инициатив бизнеса и содействие в реализации новых инвестиционных проектов во исполнение майского указа Президента РФ.
Ключевые темы:
В форуме примут участие: Минтранс, Росморпорт, ГК Автодор, ОАО РЖД, Корпорация АЕОН, Стройтрансгаз, Группа ВИС и другие.
Место проведения: г. Москва, ул. Тверская, 3 (The Ritz-Carlton Hotel).
Дата проведения: 29 ноября 2019 года
Начало регистрации участников: 12:00.
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