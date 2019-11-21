Репортаж о заводе "Кавказкабель": через тернии к звездам

Николай Зинченко и Александр Гусев Цех №1 по производству силового кабеля Одна из машин типа Драм-твистер

Осенью 2019 года, по приглашению руководства УК «Кавказкабель», команда портала RusCable.Ru, посетила производственную площадку предприятия в г. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. Эксклюзивно для нашей делегации была проведена экскурсия по территории завода: ведущие специалисты «Кавказкабель» показали корреспондентам портала производственную цепочку, рассказали о последних успехах компании, изменениях в ее работе, достижениях и дальнейших планах. Мы постарались найти для наших читателей ответы на многочисленные вопросы, окружавшие «Кавказкабель» в последние два года.

В новом репортаже о заводе «Кавказкабель»: «Через тернии к звездам» мы рассказываем о прошлом, настоящем и будущем завода. Что случилось с главным кабельным предприятием советской эпохи? Какие сложности, испытания довелось пройти новой команде? Что ждет «Кавказкабель» впереди? О том, как возвращается надежда, преодолеваются преграды и возрождается производство – читайте в эксклюзивном материале, уже размещенном на страницах профессионального форума RusCable.Ru.

Отрывок из репортажа:

В марте 2018 года на выставке Cabex случилось нечто, взбудоражившее всю промышленность. Специалисты кабельной промышленности, приехавшие со всей страны, дабы посетить ключевое деловое мероприятие отрасли, с большим удивлением обнаружили стенд завода «Кавказкабель», занимавший практически центральную роль в экспозиции Cabex-2018. Немногим позже, рынок узнал громкую новость – завод был взят в управление молодой командой перспективных и известных в кабельном бизнесе предпринимателей.



Эксклюзивная информация впервые была представлена широкой аудитории на портале RusCable.Ru в интервью с одним из новых руководителей завода – Юрием Ежелевым: «Там, где одни видят проблему, мы находим выход». В ходе беседы, Юрий рассказал нам о том, как случайная поездка в Прохладный по вопросам бизнеса другого направления привела к визиту на «Кавказкабель» и рождению неожиданной идеи. В январе 2018 года мощности завода перешли в аренду Управляющей компании «Кавказкабель», под руководство бизнес-партнеров и хороших друзей – Николая Зинченко (выступившего в должности генерального директора) и Юрия Ежелева (взявшего обязанности коммерческого директора).



Николай и Юрий, представители нового поколения бизнесменов, уже имели большой опыт работы на кабельном рынке. Их коммерческая деятельность в этой области успешно развивалась в течение многих лет. Годы работы в сбытовых структурах крупнейших трейдерских организаций, на кабельных заводах; создание собственной организации, ориентированной на торговлю кабельной продукцией; участие в смежных проектах, опыт управления кабельным заводом – все это позволило новой команде досконально изучить завод и определить его потенциал, спланировать его поступательное восстановление, выведение на уровень прибыльности, закрытие острых вопросов. Иными словами – взять на себя сложнейшую задачу, здраво оценивая риски и мириады возможных проблем. А задача действительно предстояла не самая простая. Большинство скептиков, недолго думая, сразу ставили крест на этой инициативе и пророчили ей громкий провал. К тому моменту «Кавказкабель» находился в состоянии тяжелейшего упадка – оборудование было законсервировано, высококлассные специалисты предприятия ушли в другие направления деятельности или разъехались по стране, ключевые потребители завода и доверительные отношения с ними утеряны. Но все эти и многие другие препятствия не остановили, не испугали героев нашей истории. Наоборот – сложности только разогревали их интерес.



После подготовки, сбора команды «первопроходцев», навстречу тяжелейшим испытаниям и снежным бурям, коллектив возрожденного из пепла предприятия начал свое восхождение на его вершину. Своенравный, характерный и опасный «Кавказкабель» всячески противился своему покорению. Но это событие уже стало неизбежным. И личный визит на производственную площадку предприятия нас в этом только убедил.

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