"Россети Северный Кавказ" оснащают современным оборудованием один из старейших ключевых энергообъектов КЧР

«Россети Северный Кавказ» в зоне операционной деятельности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» ведут капитальный ремонт комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) 6 кВ на подстанции 110 кВ «Северная» в Черкесске.



Этот питающий центр снабжает электроэнергией северную часть столицы республики и близлежащие населенные пункты. На подстанции установлены два трансформатора общей мощностью 45 МВА.



Объект был введен в эксплуатацию в 1959 году и является одной из старейших подстанций в республике. В связи с тем, что с тех пор нагрузка на подстанционное хозяйство постоянно увеличивалась, специалисты филиала уже несколько раз проводили модернизацию оборудования на питающем центре. Так, в 2009 году масляный выключатель 110 кВ трансформатора Т-2 был заменен на более надежный и долговечный элегазовый. В 2010 году была произведена замена масляных выключателей 10 кВ на простые в обслуживании, но вместе с тем износостойкие и надежные, вакуумные.



Выключатели являются коммутационным оборудованием подстанций, которые предназначены для включения и отключения токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах. Соответственно, их своевременный ремонт и модернизация позволяют поддерживать все оборудование подстанции в рабочем режиме и в считанные секунды определять и отключать поврежденные участки, тем самым предотвращая технологические сбои оборудования.



В текущем году, в ходе капитального ремонта, три масляных выключателя будут заменены на вакуумные с установкой ограничителей перенапряжения 6 кВ. Вместо электромеханических защит будут установлены микропроцессорные терминалы.



Проводимое обновление оборудования подстанции «Северная» направлено на надежное бесперебойное энергоснабжение потребителей северной части Черкесска и пригорода, где расположены несколько крупных промышленных предприятий республики.