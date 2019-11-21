В Сочи проходит совещание специалистов по безопасности группы компаний "Россети"

В Сочи открылся трехдневный семинар-совещание на тему «Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом комплексе». Организаторами мероприятия выступили группа компаний «Россети» и Санкт-Петербургская академия безопасности.

«Защита экономических интересов, профилактика и предупреждение коррупции в компаниях группы «Россети» в соответствии с современными требованиями российского законодательства и международными стандартами являются и будут являться одними из приоритетных задач, стоящих перед подразделениями безопасности, – подчеркнул заместитель генерального директора по безопасности компании «Россети» Сергей Трушкин, приветствуя участников семинара. – В рамках нашего мероприятия мы реализуем поручение, данное президентом Владимиром Путиным в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы – это ежегодное повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии подобным негативным проявлениям».

В повестке совещания – подведение итогов работы с начала текущего года, актуальные вопросы по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений, обсуждение основных векторов развития и ключевых антикоррупционных мероприятий на следующий год, обмен положительным опытом в целях его распространения во внутрикорпоративной среде.

В рамках семинара также предусмотрены занятия по программе повышения квалификации в сфере антикоррупционного законодательства, деловая игра, выездные факультативы и мастер-классы.