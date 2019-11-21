В волгоградском филиале "Россети Юг" началось тестирование мобильного цифрового стабилизатора

В волгоградском филиале «Россети Юг» началась опытно-промышленная эксплуатация мобильного цифрового стабилизатора, предназначенного для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей в условиях несоответствия напряжения питающей сети требованиям ГОСТ.

Представленный на техническом совете «Россети Юг» трехфазный промышленный стабилизатор заинтересовал специалистов компании в качестве варианта временного решения проблемы несоответствия качества электроэнергии стандартам на воздушных линиях, нуждающихся в реконструкции. Энергетики заключили с заводом-изготовителем договор, на основании которого работа нового цифрового оборудования будет отслеживаться в течение полугода. Тестовый стабилизатор установили как временное решение на воздушной линии 0,4 кВ, которая снабжает электричеством часть населения х. Старенький Среднеахтубинского района, где из-за ветхих сетей отмечались случаи снижения качества электроэнергии. В период до реконструкции сети мобильный стабилизатор помогает решить эту проблему и, к тому же, постоянно ведет записи ежеминутных измерений напряжения и тока на линиях потребителей, которые могут быть считаны энергетиками. Это должно оказать существенную помощь в оптимизации загруженности электросети и снижении потерь, связанных с возможными перегрузками. После того, как линию электропередачи реконструируют, стабилизатор может быть перенесен на другой участок сети для решения аналогичной задачи.

Наблюдать за работой новинки в режиме онлайн будут не только специалисты «Россети Юг», но и сами производители. В качестве пульта управления стабилизатором используется планшетный компьютер или смартфон со специально установленной программой. По результатам испытаний и отзывам потребителей о качестве электроснабжения специалисты энергокомпании примут решение о целесообразности приобретения и использования в работе нового цифрового оборудования.