Внутренний тренинг для сотрудников отдела продаж

Часто у нас бывает только один шанс, чтобы поделиться своими идеями и рассказать о себе или своей компании. Важно уметь донести свои мысли в нужной последовательности и передать суть.



Вчера прошел внутренний обучающий тренинг для сотрудников отдела продаж Кабельного завода «Кабэкс». Обучение было посвящено созданию структурированных и наглядных презентаций. В процессе обучения наши менеджеры научились грамотно работать с текстом, изображениями и цветом, а также структурировать свои мысли, визуализировать идеи и упаковывать их в приятный формат.