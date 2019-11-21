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Внутренний тренинг для сотрудников отдела продаж

КАБЭКС

Часто у нас бывает только один шанс, чтобы поделиться своими идеями и рассказать о себе или своей компании. Важно уметь донести свои мысли в нужной последовательности и передать суть.

Вчера прошел внутренний обучающий тренинг для сотрудников отдела продаж Кабельного завода «Кабэкс». Обучение было посвящено созданию структурированных и наглядных презентаций. В процессе обучения наши менеджеры научились грамотно работать с текстом, изображениями и цветом, а также структурировать свои мысли, визуализировать идеи и упаковывать их в приятный формат.

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