Внутренний тренинг для сотрудников отдела продаж

Александр Гусев вошел в состав жюри конкурса ПАО "Россети"
21 ноября 2019, 09:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАБЭКС
Отрасль: Кабельная промышленность
Часто у нас бывает только один шанс, чтобы поделиться своими идеями и рассказать о себе или своей компании. Важно уметь донести свои мысли в нужной последовательности и передать суть.
Вчера прошел внутренний обучающий тренинг для сотрудников отдела продаж Кабельного завода «Кабэкс». Обучение было посвящено созданию структурированных и наглядных презентаций. В процессе обучения наши менеджеры научились грамотно работать с текстом, изображениями и цветом, а также структурировать свои мысли, визуализировать идеи и упаковывать их в приятный формат.
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