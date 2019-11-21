Воронежэнерго повышает надежность электроснабжения Рамонского района

Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» ведут реконструкцию воздушной линии (ВЛ) 10 кВ № 14, питающей потребителей в ряде населенных пунктов Рамонского района Воронежской области.

Общая протяженность реконструируемого участка линии составляет порядка 5 км. Энергетики заменят здесь свыше 95 опор, а также смонтируют современный самонесущий изолированный провод (СИП), отличающийся долговечностью и высокой надежностью. На реализацию данного проекта будет направлено более 55 млн. рублей.

Рамонский район - один из наиболее динамично развивающихся пригородов областного центра. Здесь растут темпы жилищного строительства, вводятся в строй новые промышленные предприятия. ВЛ 10 кВ №14 обеспечивает энергоснабжение жителей хутора Ветряк, жилых массивов «Лесной» «Хвойный», ряда улиц в селе Ямное, а также различных предприятий в промышленной зоне района. Модернизация линии позволит значительно увеличить ее пропускную способность, что будет способствовать повышению качества и надежности энергоснабжения упомянутых населенных пунктов, а также обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей.

Правилами электробезопасности предусмотрено временное отключение электроснабжения при выполнении плановых работ на электрических сетях. В зоне временного обесточения находятся бытовые, промышленные потребители, получающие электроэнергию от данной воздушной линии, а также ряд различных инфраструктурных объектов, например, светофоры, расположенные на пешеходном переходе трассы М4 «Дон» в районе ТРЦ «Град». В соответствии с действующим законодательством, специалисты Воронежэнерго заранее согласовали перерывы в энергоснабжении с администрациями поселений, промышленными предприятиями, а также другими ответственными организациями. Узнать о дате и времени плановых отключений электроснабжения можно на сайте воронежского филиала «Россети Центр» в разделе «Потребителям».

«Несмотря на довольно большой объем проводимых на линии работ, мы минимизируем периоды отключения электроэнергии у потребителей - на время реконструкции переключаем их на питание по резервным линиям. Таким образом, перерывы в энергоснабжении ограничены только временем, необходимым для проведения необходимых переключений на оборудовании», - подчеркнул главный инженер «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.

Специалисты Воронежэнерго просят потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминает, что реконструкция линии электропередачи направлена в первую очередь на обеспечение их качественного и надежного энергоснабжения.

Подробную информацию о ходе работ можно получить по бесплатной круглосуточной телефонной линии энергетиков 8 800 50 50 115 или 13-50 (со стационарных телефонов).