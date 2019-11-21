Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ A3, B1/B3/D1 и D2

ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

A3 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A3.45_Methods for identification of frequency response characteristic of voltage measurement systems.

B1/B3 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B1_B3.74_Recommendations for a performance guideline of Polymer Insulated Busbars.

B1/D1 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B1_D1.75_Interaction between cable and accessory materials in HVAC and HVDC applications.

B1/B3/D1 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B1_B3_D1.79_Recommendations for dielectric testing of HVDC gas insulated system cable sealing ends.

D2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D2.50_Electric power utilities’ cybersecurity for contingency operations.

D2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D2.51_Implementation of Security Operations Centers (SOC) in Electric Power Industry as Part of Situational Awareness System.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC A3 Chairperson: Nenad UZELAC, nenad.uzelac@cigre.org

SC A3 Secretary: Frank RICHTER, frank.richter@50Hertz.com

SC B1 Chairperson: Marco MARELLI, marco.marelli@prysmiangroup.com

SC B1 Secretary: Alain GILLE, alain.gille@verbraeken-infra.eu

SC D2 Chairperson: Olga SINENKO, Olga.sinenko_SCD2@rtsoft.ru

SC D2 Secretary: Jöel NOUARD, joel.nouard@rte-france.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.