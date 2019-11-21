Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ A3, B1/B3/D1 и D2

Данные Ассоциации "Электрокабель"
21 ноября 2019, 11:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК A3, НИК B1, НИК B3, НИК D1, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика
ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
A3 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A3.45_Methods for identification of frequency response characteristic of voltage measurement systems.
B1/B3 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B1_B3.74_Recommendations for a performance guideline of Polymer Insulated Busbars.
B1/D1 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B1_D1.75_Interaction between cable and accessory materials in HVAC and HVDC applications.
B1/B3/D1 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B1_B3_D1.79_Recommendations for dielectric testing of HVDC gas insulated system cable sealing ends.
D2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D2.50_Electric power utilities’ cybersecurity for contingency operations.
D2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D2.51_Implementation of Security Operations Centers (SOC) in Electric Power Industry as Part of Situational Awareness System.
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC A3 Chairperson: Nenad UZELAC, nenad.uzelac@cigre.org
SC A3 Secretary: Frank RICHTER, frank.richter@50Hertz.com
SC B1 Chairperson: Marco MARELLI, marco.marelli@prysmiangroup.com
SC B1 Secretary: Alain GILLE, alain.gille@verbraeken-infra.eu
SC D2 Chairperson: Olga SINENKO, Olga.sinenko_SCD2@rtsoft.ru
SC D2 Secretary: Jöel NOUARD, joel.nouard@rte-france.com
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.
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