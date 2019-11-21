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В разделе Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ доступна новая информация

В разделе Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ доступна новая информация

21 ноября 2019, 10:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B3
Отрасль: Электроэнергетика 

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Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о НИК РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).

В разделе НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» доступна актуальная информация по направлениям исследований НИК, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

Новые материалы:

  • статья Воденникова Д.А. Жилкиной Ю.В. «Mechanism of business entities innovative development management (organizational and economic approaches)» в англоязычном сборнике журнала «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering», выпуск «International Scientific Smart Energy Systems, SES-2019, 18-20 September 2019, Kazan, Russian Federation» по итогам Международной научно-технической конференции «Интеллектуальные Энергетические Системы – 2019». Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

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