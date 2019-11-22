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"Энергия Холдинг" в 2021г начнет выпуск комплектующих шахтного транспорта в Новокузнецке за 177 млн руб

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил выдачу займа на сумму 132 млн рублей АО "Энергия Холдинг" (Новокузнецк), говорится в сообщении ФРП.

Средства предполагается направить на создание производства комплектующих для промышленного электроаккумуляторного взрывозащищенного транспорта для рудников и шахт. Общая стоимость проекта - 177,4 млн рублей.

"Перевод шахтного транспорта на электрическую тягу позволяет горнодобывающим компаниям существенно повысить безопасность и сократить расходы на строительство и обслуживание вентиляции шахт за счет снижения выбросов выхлопных газов. По данным компании, в настоящее время 100% электроаккумуляторного оборудования шахтного транспорта импортируется в Россию. Реализация проекта позволит снизить зависимость от импорта, осуществить постепенный переход горнодобывающих компаний от дизельного транспорта к более эффективному, экологичному и дешевому в эксплуатации электроаккумуляторному", - отмечает ФРП.

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Компания: Interfax

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