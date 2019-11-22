Филиал "Россети Центр Ярэнерго" завершил реконструкцию ПС 110 кВ "Аббакумцево"

Ярославские энергетики завершили второй этап реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Аббакумцево». Общая стоимость работ составила более 42 млн рублей.

На энергообъекте произведена замена действующего силового трансформатора 10 МВА на более мощный - 16 МВА, установлен современный вакуумный выключатель 10 кВ высокой степени надежности и коммутационной износостойкости, смонтирован разъединитель 110 кВ с дистанционным управлением для обеспечения безопасности при осмотровых и ремонтных работах на отключенных участках. Также были заменены трансформаторы, используемые подстанцией для собственных нужд, установлена релейная защита на базе микропроцессорных элементов, выполнено строительство маслоприемного устройства и полностью обновлена система маслотоков.

После реконструкции мощность подстанции «Аббакумцево» возросла на 6 МВА, что позволило повысить надежность электроснабжения 149 населенных пунктов Ярославского и Некрасовского районов, среди которых деревни Пестрецово и Ченцы, поселки Красный Профинтерн и Григорьевское, село Диево-Городище. От ПС «Аббакумцево» запитан ряд промышленных и социальных объектов жизнеобеспечения: 10 котельных, 3 больницы, 9 школ и детский сад, 45 канализационных насосных станций и скважин. Среди категорийных потребителей – животноводческий комплекс СПК «Грешнево», аэродром в деревне Левцово, организация по предоставлению коммунальных услуг тепло- и водоснабжения «Яркоммунсервис», филиал ФГБУ управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения.

Подстанция «Аббакумцево» - один из крупных проектов инвестпрограммы филиала «Ярэнерго» в текущем году. В будущем энергетики планируют выполнить третий этап комплексной реконструкции и технического перевооружения энергообъекта, в рамках которого предусмотрены полная замена оборудования и переход на цифровые технологии.