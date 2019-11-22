Группа компаний Hengtong приняла участие в проведении "Международной конференции по оптоволоконной и кабельной продукции 2019"

С 18 по 20 ноября в Шанхайском международном конференц-центре прошла «Международная конференция по оптоволоконной и кабельной продукции 2019» (COFG). Организаторами мероприятия выступили группа компаний Hengtong и Ассоциация оптической и кабельной промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона (APC). В ходе конференции, более чем 600 отраслевым экспертам и лидерам рынка, были представлены доклады по четырем направлениям: «Умный город», «Умный океан», «Восходящая индустрия» и «Международная индустрия».

Цуй Гянлян, председатель правления Hengtong Group, выступил с приветственной речью в ходе торжественной церемонии открытия:

«С быстрым ростом нового поколения технологий информационных сетей мы вступаем в новую эру: развитие искусственного интеллекта, цифровая революция и Интернет вещей. Все это представляет беспрецедентные возможности для оптоволоконной и кабельной промышленности», — отметил Цуй Гянлян. — «Мы должны укреплять сотрудничество между отраслями и создавать здоровую индустриальную экосистему».

В рамках конференции было представлено более 30 докладов на актуальные темы, предоставивших плодородную почву для обсуждения насущных вопросов, обмена технологиями и решениями в областях волоконно-оптических сетей, морской связи, оптической связи для уникальных промышленных нужд. В дополнении, Ассоциация APC презентовала крупный обзор рынка оптоволоконной и кабельной продукции, опирающийся на перспективу мирового рынка телекоммуникаций и прогнозы тенденций развития спроса в каждом из отдельных его регионов.

В то же время в Шанхае состоялся «XIII Международный форум развития оптических оптоволоконных коммуникаций». Представители Hengtong Cablescom выступили с докладом под названием «Развитие рынка нового оптического кабеля в Европе». В ходе Форума были официально объявлены 10 самых конкурентоспособных предприятий 2019 года. Группа компаний Hengtong также вошла в число 10 ведущих компаний-производителей волоконно-оптического кабеля.