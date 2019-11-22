Индустриальный парк в Севастополе опять некому строить

Торги по определению компании, которая начала бы строить индустриальный парк за 530 миллионов рублей в Севастополе, закончились безрезультатно — на них не было подано ни единой заявки. Об этом говорится в итоговом протоколе, размещённом на портале госзакупок.

Напомним, предыдущая попытка дирекции капитального строительства найти партнёра по строительству не состоялась в конце июля. Работы, как заявляло учреждение, нужно было бы завершить к декабрю 2021 года, в случае успешного выполнения генподрядчик мог бы получить 538,57 миллиона рублей.

Возможно, отсутствие энтузиазма связано с тем, что, по грубой оценке, подрядчику предлагается строить один квадратный метр индустриального парка в Севастополе за 693 рубля, а в крымской Феодосии строящийся парк финансируется примерно на треть больше — на уровне 961 рубля за квадратный метр.

Индустриальные парки в Республике Крым и Севастополе должны быть построены в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова до 2022 года. Их строительство финансируется Москвой.

Стоит отметить, что регулярные провалы попыток «расторговать» строительство индустриального парка уже привели к необходимости корректировать финансовые показатели города-героя. Как сообщал и.о. директора департамента экономического развития Элимдар Ахтемов, внебюджетные инвестиции потенциальных резидентов будущего индустриального парка в Севастополе уменьшены в десять раз — с 6,5 млрд до 629 млн рублей.

Остаётся надеяться, что с новым руководителем департамента экономики Севастополя Денисом Профатиловым (крупным специалистом в индустриальных парках, курировавшим, как сообщала пресс-служба правительства, строительство сразу двух таких объектов на Камчатке) история индустриального парка в Севастополе сменит направление в лучшую сторону.