На энергоблоке № 1 Калининской АЭС стартует капитальный ремонт с масштабной модернизацией

23 ноября 2019 года энергоблок № 1 Калининской АЭС будет остановлен для проведения капитального ремонта с масштабной модернизацией важных систем жизнеобеспечения на срок около 9 месяцев.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, основная цель предстоящих мероприятий – это техническая реновация энергоблока с глубокой модернизацией и улучшением технических характеристик оборудования, что напрямую связано с повышением безопасности и устойчивости работы блока.

«Политика модернизации позволяет повысить уровень безопасности действующих энергоблоков АЭС и улучшить их рабочие характеристики, обеспечить высокую выработку электроэнергии и бесперебойное энергоснабжение потребителей», - отметил А. Дорофеев.

В числе запланированных работ - модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), электротехнического оборудования, замена блочного трансформатора, статора турбогенератора и кабельного хозяйства энергоблока, а также монтаж автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК), капитальный ремонт реакторной установки и турбоагрегата.

Для сопровождения ремонтных работ будут созданы оперативные группы из числа ключевых специалистов предприятия, а также профильных сторонних организаций. Всего в масштабных работах примут участие более 2 тыс. представителей подрядных организаций, проектных институтов и заводов-изготовителей и порядка 900 специалистов из числа собственного ремонтного персонала станции. Особое внимание в период ремонта будет уделено вопросам охраны труда и культуры безопасности.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Для справки:

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

На данный момент энергоблок № 1 имеет разрешение Ростехнадзора на работу в продленном сроке до 2025 года. После успешного завершения всех операций срока его эксплуатации может быть продлен до 2044 года.