"Россети Северный Кавказ" дали энергию почти 13 тысячам объектов в 2019 году

Компания «Россети Северный Кавказ» (бренд МРСК Северного Кавказа) подвела итоги работы по технологическому присоединению потребителей СКФО за 10 месяцев текущего года. Северокавказские энергетики дали 12 888 объектам порядка 600 мегаватт мощности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполненных энергокомпанией договоров на технологическое присоединение возросло на 13 %. Выдача мощности за год увеличена на 203 %.

Среди семи субъектов электросетевой деятельности энергокомпании наибольшее количество заявок по технологическому присоединению энергетики выполнили на территории Республики Дагестан (5 275 заявок). В Ставропольском крае «Россети Северный Кавказ» дали энергию 1 899 новым объектам, в Северной Осетии - 1 639, в Кабардино-Балкарии – 1 488, в Чеченской Республике – 1 469, в Карачаево-Черкесии – 722 и в Ингушетии – 395.

«Особое внимание энергетики уделяют мероприятиям по технологическому присоединению социально значимых объектов. Существенную часть среди подключенных заявителей составляют учреждения здравоохранения, учебные заведения, спортивные комплексы. Среди наиболее крупных объектов, которым в текущем году «Россети Северный Кавказ» осуществили выдачу мощности, - третья очередь Грозненской ТЭС в Чечне, Зарамагские ГЭС в Северной Осетии и Старомарьевская солнечная электростанция на Ставрополье», - сообщил заместитель Генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Энергетики также дали свет ряду крупных аграрно-промышленных предприятий в Ставропольском крае и в Кабардино-Балкарии, в числе которых - тепличные комплексы «Вкус Ставрополья» и «Солнечный Кисловодск», крахмальный завод «Кабардинский».



Подключение к сетям осуществляется в максимально сжатые сроки в соответствии с условиями договора. Средняя продолжительность выполнения договора по льготной категории мощностью до 15 кВт включительно составляет 61 день, свыше 15 кВт и до 150 кВт — 103 дня.

Подать заявку можно различными способами. Например, оформить ее с помощью типовых форм, размещенных на официальном сайте «Россети Северный Кавказ».



Потребители также могут использовать электронную цифровую подпись через «Личный кабинет» на едином ресурсе (https://портал-тп. рф). Посредством «Личного кабинета» можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 15 кВт для физических лиц и до 150 кВт — для юридических.