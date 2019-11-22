С начала года энергетики "Владимирэнерго" отремонтировали более 3650 км ЛЭП

В энергокомпании «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 10 месяцев 2019 года.

Ежегодный плановый ремонт электросетевого оборудования направлен на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, в том числе в отопительный период.

За десять месяцев текущего года в районах Владимирской области энергетики отремонтировали более 3654 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжений и 631 комплектных трансформаторных подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ. Также специалисты филиала выполнили комплексный ремонт 19 подстанций (ПС) 110 кВ: «Азимут», «Боголюбово», «Ковров», «Великодворье», «Гавриловская», «Никологоры», «Фанерная», «Ладога», «Березово» и 16 подстанций 35 кВ «Авдотьино», «Долбино», «Малиново», «Мстера», «Аксеново», «Вышманово», «Пролетарская», «Сергиевы Горки» и др. Всего было заменено 304 опорно-стрежневых изолятора, отремонтировано 215 выключателей и 242 разъединителя.

Выполненные работы позволили повысить надёжность электроснабжения более 45 тыс. человек в сельских населённых пунктах, ряда объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов, а также промышленных предприятий, среди которых крупные промышленные производства в Ковровском , Муромском и Селивановском районах.

Напомним, реализация мероприятий ремонтной программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию оборудования в период нестабильных погодных условий, низких температур и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.