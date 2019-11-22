Сибирский энергетический форум дал возможность обсудить ключевые вопросы энергетики

Делегация компании «Россети Сибирь» подвела итоги своего участия в Х Сибирском энергетическом форуме (СЭФ). На форуме были представлены проекты компании «Россети» – законодательные инициативы по изменению принципов тарифообразования и системы резервирования мощности, а также доклад о реализации масштабного проекта по цифровизации отрасли «Цифровая трансформация 2030».

А в финальный день СЭФ главными темами обсуждения с подачи Россети Сибирь стали создание новых путей информирования потребителей о планируемых ограничениях электроснабжения и предложения по упрощению процесса технологического присоединения.

Несмотря на позитивную динамику по сокращению числа просроченных договоров на техприсоединение – с 5222 в 2016 году до 627 в настоящее время – фиксируется существенный рост невыполнения мероприятий, отвественность за которые по законодательству несут заявители. В частности, потребители используют мощность, полученную в рамках льготного присоединения, всего на 15%. Между тем, затраты компании на техприсоединение в 2018 году составили 2121 млн рублей, а на реновацию существующих сетей – вдвое меньше: всего 952 млн. В результате 12,8 тысяч договоров на техприсоединение на общую мощность 586 МВт остаются неисполненными.

Представители министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края сообщили о готовности обсудить эти вопросы с потребителями и территориальными сетевыми организациями. Также участники «круглого стола» с пониманием отнеслись к инициативе создания на базе компании «Россети Сибирь» системы «единого окна» по приему заявок на технологическое присоединение потребителей к энергообъектам.

«В Красноярском крае, помимо Россети Сибирь, действует несколько десятков территориальных сетевых организаций, и гарантирующий поставщик в лице энергосбыта. «Единое окно» упростит документооборот и сделает удобным процесс техприсоединения для наших клиентов. Его появление сделает процесс более прозрачным, от чего выиграет весь рынок, и удобство потребителей повысится. Поэтому мы готовы взять на себя эти дополнительные обязанности в виде функции единого центра», - рассказал директор Красноярского филиала Россети Сибирь Максим Шитиков.

Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков, говоря о проблемных вопросах техприсоединения, упомянул в том числе существующие пробелы в законодательстве.

«Все, что касается Красноярского края, то взаимодействие компании «Россети Сибирь» со строителями здесь очень хорошо выстроены. Результат той работы, которая проведена энергетиками в последние полтора года, налицо. Буквально вчера национальным объединением строителей в моем лице и компанией «Россети» было подписано соглашение о сотрудничестве. Тем не менее, есть ряд серьезных вещей, которые сегодня законодательно в нашей стране не урегулированы, и мне бы хотелось еще обсудить это с коллегами в рамках форума или после него».

Все площадки СЭФ, в которых принимали участие представители Россети Сибирь, вызвали оживленные дискуссии с представителями энергетической отрасли, органов власти, объединениями потребителей и других общественных объединений. Все высказанные в ходе диалога замечания были компанией учтены.

Заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Едимичев поблагодарил Россети Сибирь за организацию круглого стола, затрагивающего наиболее актуальные вопросы в сфере энергетики, волнующие как потребителей, так и самих энергетиков.

Сибирский энергетический форум проходит в Красноярске уже десять лет подряд. Его соорганизаторами являются правительство края, Законодательное собрание, а также крупнейшие предприятия, работающие в регионе в сфере энергетики. В нынешнем году мероприятие длилось три дня – с 20 по 22 ноября.