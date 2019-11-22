В Тихорецке заработала новая подстанция "Манежная"

Современная блочно-модульная подстанция обеспечит электроэнергией 42 социально-значимых объекта, более 11 тысяч потребителей.

Строительство подстанции «Манежная» в Тихорецке выполнено с применением самого передового оборудования и материалов. Смонтированы силовые трансформаторы, вакуумные выключатели оснащены микропроцессорной релейной защитой, а также системой телемеханики и связи.

Подстанция построена в рамках инвестпрограммы АО «НЭСК-электросети». Кроме того, в Тихорецке были введены в эксплуатацию две питающие кабельные линии 35 кВ от подстанции ПС 500 кВ «Тихорецк» до подстанции ПС 35/6 кВ «Манежная».

– Подстанция не только обеспечит потребность в электроэнергии потребителей города, но и позволит повысить надежность электроснабжения, перераспределить нагрузки и улучшить качество электроэнергии, – отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщали «Кубанские новости», в 2019 году восемь ключевых трансформаторных подстанций Краснодара нарастят мощность. Это «Северная», «ОБД», «Лорис», «Калинино», «Военгородок», «Восточная», «Западная-2» и «Восточная Промзона».

— Предстоит не просто наращивать мощности существующих подстанций, о чем мы постоянно говорим, но и начинать строительство новых. Город готов помогать — это касается формирования земельных участков, определения трассировки для прохождения как воздушных, так и кабельных линий, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава кубанской столицы подчеркнул, что стратегически важно обеспечить прирост мощностей на последующие годы — чтобы обеспечить городу значительное увеличение мощности энергосистемы.