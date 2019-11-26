Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" подключили к сетям два cельских Дома культуры

Специалисты филиала «Пермэнерго» выполнили мероприятия по технологическому присоединению двух новых Домов культуры, построенных в поселке Дивья Добрянского района и селе Башкултаево Пермского района.

С целью обеспечения электроснабжения Дома культуры в Башкултаево энергетики построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 650 метров. Необходимые работы были выполнены и при подключении Дома культуры в поселке Дивья. Комплекс проведенных мероприятий позволил обеспечить выдачу запрошенной учреждениями культуры суммарной мощности в объеме почти 100 кВт.

В настоящее время в здании Дома культуры села Башкултаево площадью 500 квадратных метров завершается отделка концертного зала на 120 зрителей. Здесь также предусмотрены помещения для различных кружков и студий и большой репетиционный зал для коллективов художественной самодеятельности.

Дом культуры в поселке Дивья Добрянского района уже принимает посетителей. Площадь модульного здания ДК в Дивье также составляет 500 квадратных метров. Дом культуры включает в себя универсальный киноконцертный зал на 200 мест, зал для занятий хореографией, помещения для кружков. Здесь занимаются порядка 100 детей поселка, а также взрослые самодеятельные коллективы.