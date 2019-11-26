На Атоммаше завершена сварка крышки реактора для АЭС "Аккую" в Турции

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершена сварка крышки реактора для первого энергоблока АЭС «Аккую», строящейся в Турции.

Сварка кольцевого шва осуществлялась в течение 17 суток в условиях постоянного сопутствующего подогрева зоны сварного шва в 170-200 градусов Цельсия. После сварки изделие пройдет термическую обработку сварного шва, для придания ему необходимых свойств и снятия остаточных напряжений. Продолжительность термообработки составляет 3 суток при 600 градусов Цельсия.

Следующим ключевым этапом изготовления после проведения контрольных операций станет механическая обработка 139 отверстий под установку патрубков системы управления и защиты реактора.

Крышка является составной частью ректора. На нее устанавливаются приводы органов системы регулирования и защиты реактора, а также осуществляется вывод кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Масса готового изделия составляет порядка 95 тонн. Рабочее давление - до 180 атмосфер, испытательное давление - до 250 атмосфер.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком оборудования реакторной установки и машинного зала для всех четырех блоков АЭС «Аккую». Предприятиями дивизиона изготавливаются реакторы, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование, которое обеспечит надежную и безопасную работу АЭС в течение всего срока эксплуатации. Также в настоящее время на предприятиях дивизиона идет производство реакторного оборудования для атомных станций в Индии, Бангладеш, Китае, России и в других странах.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate – «Строй-Владей-Эксплуатируй».