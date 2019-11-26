Наблюдательный совет "Моглино" одобрил к реализации четыре инвестпроекта

Наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» одобрил к реализации четыре инвестиционных проекта: как сообщили в пресс-службе администрации области, очередное заседание совета прошло 25 ноября.

Проект «Вест Юником» представил генеральный директор компании Сергей Соколов. На территории «Моглино» планируется запуск производства высоковольтных кабелей, которое будет ориентировано в первую очередь на экспорт. Общий объём финансирования — 1,1 млрд рублей. На проектную мощность предприятие планирует выйти через два года. Инвестор готов создать 110 рабочих мест.

Организация «Техмастер» поделилась с членами Наблюдательного совета планами о переносе в «Моглино» предприятия по производству выхлопных систем. Исполнительный директор компании Кирилл Шипота рассказал, что площадка особой экономической зоны выбрана из-за ориентации бизнеса на импорт сырья и экспорт готовой продукции в Европу. На территории «Моглино» готовится возведение здания площадью 7 тысяч квадратных метров, где разместятся производство и склады готовой продукции. Общий объём инвестиций составит около 200 млн рублей, большая часть будет направлена на закупку нового оборудования. Компания уже приобрела современные станки из Южной Кореи стоимостью 65 млн рублей.

Ещё одна компания — «Корпорация Ленлес» — планирует запустить в «Моглино» современное производство по пропитке деревянных опор линий электропередач, шпал и древесных стройматериалов. Общий объём инвестиций — около 1 млрд рублей. Руководитель производства Юрий Шитов рассказал, что в рамках реализации бизнес-проекта планируется открыть два смежных предприятия, где будут использоваться отходы основного производства. «Из коры мы будем производить топливные брикеты, а из сосновой щепы — экологически чистые панели. Отечественный рынок станет приоритетным для их реализации», — рассказал Юрий Шитов.

Члены Наблюдательного совета также рассмотрели и проект компании «Сибирский гостинец» по созданию инженерно-исследовательского центра. Гендиректор организации Дмитрий Ходас отметил, на его базе будет производиться мелкосерийная сборка оборудования, необходимого для развития отрасли. На реализацию проекта планируется направить более 120 млн рублей, большая часть которых — собственные средства.

Все проекты получили положительное заключение Наблюдательного совета. По итогам рассмотрения стороны заключили соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино». Подписи под документами поставили представители организаций и руководитель ОЭЗ Андрей Яковлев. После необходимой доработки и корректировки инвестиционные проекты будут рассмотрены на Экспертном совете ОЭЗ «Моглино».

Фото: пресс-служба администрации Псковской области. Все проекты получили положительное заключение Наблюдательного совета